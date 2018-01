Alberto Angela bocciato alle elementari: rivelazione di Piero

E’ uno dei conduttori televisivi più carismatici e attraenti, è colto e ama tanto la professione che svolge. Una volta, però, è ‘inciampato’. Alberto Angela, noto divulgatore scientifico, è stato bocciato alle elementari. Non è un gossip infondato dell’ultim’ora ma la verità. A rivelare la bocciatura di Alberto Angela alle elementari è stato il padre Piero, durante un’ospitata a Carta Bianca, trasmissione televisiva su Rai Tre. ‘Se uno non fa bene, deve essere punito’, ha dichiarato Piero Angela.

La bocciatura è servita

‘Oggi si tende a dare la colpa agli insegnanti. Se un alunno non va bene è giusto che ripeta l’anno. Ad Alberto la bocciatura è bruciata molto, ma gli ha innescato una spirale virtuosa’, ha detto Piero, lasciando perplesse molte persone.

I tempi sono cambiati. La scuola è cambiata. Le parole di Piero Angela ricordano che oggi la scuola è, forse, un po’ troppo permissiva e indulgente. Alle lacune dei ragazzi non viene spesso dato peso. I prof di un tempo invece erano più rigorosi ed esigenti, pronti a bocciare chi non aveva un bagaglio di nozioni tale da affrontare la classe superiore. E non importava nulla se l’alunno si chiamava Alberto Angela.

Comunque sia, i fatti dimostrano che la bocciatura non ha danneggiato il percorso scolastico di Alberto, anzi ha rappresentato uno sprone, un pungolo per la perfezione.

Alberto Angela: uno dei migliori paleontologi al mondo

Alberto Angela nacque a Parigi nel 1962. E’ indubbio che il famoso divulgatore scientifico, scrittore, paleontologo e giornalista ha ereditato l’amore per la scienza e la storia dal padre Piero.

Il figlio di Piero Angela ha studiato in numerosi atenei, anche stranieri, ed è diventato uno dei più bravi paleontologi e paleoantropologi del mondo.