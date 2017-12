Bimbo figlio di due mamme: atto di nascita trascritto in Toscana

Non c’è stato nessuno intervento del Tribunale nella vicenda della trascrizione, in Toscana, dell’atto di nascita di un bimbo di 6 mesi, figlio di due mamme. La notizia è stata comunicata da Cathy La Torre, avvocato che ha supportato le due mamme. L’atto di nascita è stato trascritto in un Comune della Maremma. Le due donne sono convolate a nozze, all’estero, diversi anni fa. Non è la prima volta, comunque, che in Italia avviene un caso del genere. Già 2 anni fa, a Napoli, venne trascritto su ordine del tribunale l’atto di nascita di un bimbo figlio di due donne sposate in Spagna.

Decisione importante

Due donne gioiscono perché è stato trascritto, in Toscana, l’atto di nascita del figlioletto. Una decisione che, per certi versi, costituirà un importante precedente nel Bel Paese.

In Italia, comunque, già sono stati trascritti atti di nascita di bimbi figli di coppie omosessuali. Nel 2015, ad esempio, venne trascritto l’atto di nascita di un bimbo nato in Argentina, figlio di due mamme.

L’avvocato La Torre ha spiegato che i responsabili dell’anagrafe e il sindaco hanno subito manifestato la loro disponibilità alla trascrizione dell’atto di nascita, ovviamente dopo aver vagliato le diverse sentenze, emesse in Italia, che trattano casi simili.

Gay Lex

‘Questo risultato segue di pochi mesi l’altro importante risultato ottenuto sempre da Gay Lex con l’avvocato Michele Giarratano, che è riuscito a far trascrivere in un Comune lombardo l’atto di nascita di una bimba in quel caso con entrambi i padri’, ha spiegato l’avvocato La Torre.

Il ruolo di Angelo Schillaci

Un altro passo in avanti sul sentiero del riconoscimento dei diritti delle coppie gay. Cathy La Torre è molto soddisfatta del risultato ottenuto, non nascondendo che è il frutto di molto lavoro.

‘Ringrazio anche il professor Angelo Schillaci di Famiglie Arcobaleno e Articolo29 per il supporto, ma alla fine la determinazione da parte mia e del team di lavoro e il buonsenso da parte dell’amministrazione hanno prevalso…’, ha aggiunto il legale della coppia di mamme.