Camminata veloce fa bene al cuore: meglio del jogging

Per un cuore sano e tonico bisogna camminare, camminare e, ancora, camminare. Più semplice di così! A dirlo è la scienza. Chi vuole sentirsi bene ed evitare problemi di salute deve muoversi di più, deve camminare velocemente. Esperti e studiosi ritengono che la camminata veloce sia alla base di innumerevoli benefici per la salute, favorendo l’allontanamento dello stress e della tensione. Charles Aisenberg, medico sportivo dell’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP), ha spiegato che ‘praticando regolarmente un’attività fisica è possibile ridurre la tensione arteriosa di 10 mm’.

Camminata veloce per dire addio al diabete

La camminata veloce non solo è un elisir per i cardiopatici ma riduce il rischio di numerose patologie, come il diabete. ‘La pratica sportiva consente di evitarlo in quasi il 60% dei casi in fase prediabetica; consente anche di alleggerire i trattamenti medici e di ritardare le complicazioni quando il diabete si è già manifestato’, continua il dottor Aisenberg. Un’altra virtù della camminata veloce è quella di favorire un forte potenziamento del profilo lipidico serico. E poi, per praticare tale attività sportiva non serve molto e non bisogna pagare nulla. Camminare velocemente, inoltre, consente di far calare il livello di colesterolo cattivo.

Inutile sottolineare quanto la camminata veloce faccia bene alla linea. Gli esperti dicono che bastano 30 minuti al giorno per vedere i risultati in poco tempo. Charles Aisenberg esortata a camminare velocemente 3 volte a settimana, per almeno 20 minuti, a un ritmo cardiaco tra il 50 e il 75% della frequenza cardiaca massima.

Bastano 30 minuti

Un team di studiosi del NIH-National Heart, Lung, and Blood Institute (Usa) ha scoperto che l’esercizio fisico che non impone ritmi impetuosi è quello più efficace; insomma, è meglio una camminata veloce che il jogging. All’organismo non servono certamente allenamenti intensivi e stressanti per il suo benessere; basta una camminata di almeno 30 minuti per stare meglio. Ovviamente, è importante la costanza.

I ricercatori del National Heart, Lung, and Blood Institute hanno evinto che camminare velocemente apporta maggiori benefici alla salute rispetto alla classica corsa. Lo studio americano si è concentrato sul colesterolo, sulla pressione, sulle condizioni del cuore e sul diabete ed ha dimostrato che un calo del rischio di insorgenza dell’ipertensione, in coloro che svolgevano jogging, del 4,2% contro il 7,2% di chi camminava velocemente. Il pericolo di colesterolo nei runners era calato del 4,3% mentre del 7% in chi preferiva camminare a ritmo incessante.

La grande produzione degli ormoni della felicità

Dall’indagine americana era venuto fuori anche che la camminata veloce è un toccasana per i cardiopatici: il rischio di patologie coronariche si riduce del 9,3%. Per i joggers il rischio si riduce del 4,5%.

Forse non tutti sanno che la camminata veloce promuove la produzione di una quantità di endorfine, gli ‘ormoni della felicità’, fino a 5 volte superiore a quella che viene prodotta a riposo. Le endorfine sono molto importanti per il benessere psicofisico dell’individuo perché favoriscono il buon umore, allontanano la depressione e calamitano i pensieri positivi. Ecco perché, dopo una sessione di esercizio fisico, solitamente ci si sente tranquilli e felici.

Per proteggere il cuore basta dunque camminare velocemente più spesso. Passeggiare a ritmo sostenuto, inoltre, è un valido strumento per perdere peso e migliorare la circolazione sanguigna. Il giovamento che arreca la camminata veloce, però, non coinvolge solo il corpo ma anche la mente, specialmente se si decide di farla in un parco o nel verde, lontano da rumori e smog.

Tutto quello che abbiamo riportato sottolinea che la salute del cuore si può proteggere anche con una semplice camminata veloce. Non è necessario diventare atleti e nemmeno iscriversi in palestra per evitare disturbi cardiaci e malattie gravi. Camminare velocemente è certamente una delle migliori attività per preservare il cuore.