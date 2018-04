Manca il cardiologo, paziente di Lipari muore d’infarto

Un fatto tragico che fa riflettere sul deficit di medici e infermieri in molte strutture sanitarie. Deficit che, come dimostrano gli episodi di cronaca, sono altamente pericolosi, se non letali. Una donna di Lipari, una delle isole Eolie, era stata colpita da un infarto e trasportata nel locale presidio. Dopo un accertamento, la signora era stata trasferita al nosocomio di Patti, dove però non c’era un cardiologo. In poche parole, sia nel presidio di Lipari che nella struttura sanitaria di Patti mancavano cardiologi. Alla fine la paziente è deceduta presso l’ospedale di Messina.

Le proteste dei cittadini e dei sindacati

Chi vive nelle isole Eolie sa bene che la sanità fa acqua da tutte le parti. Lo sanno anche i sindacati ma le loro proteste, le loro richieste e le loro raccomandazioni sono sempre state mere parole al vento. Gli effetti della malasanità, però, sono disastrosi. E’ inammissibile che in una nazione civile si giochi con la vita dei pazienti.

Una donna si sente male, ha bisogno di un cardiologo ma in due ospedali italiani mancano tali professionisti. E’ allucinante. Dopo gli inutili ricoveri a Lipari e Patti, la signora era stata trasferita nel nosocomio di Messina, dove i medici avevano cercato di salvarla, sottoponendola a un delicato intervento chirurgico. Il cuore della paziente, però, aveva smesso di battere durante l’operazione.

Una morte improvvisa che ha gettato nello sconforto i familiari e che impone alle istituzioni di riflettere a lungo sullo stato della sanità italiana. Perché mancano professionisti importanti come i cardiologi in molti ospedali italiani?

La drammatica carenza di cardiologi a Lipari

Nella struttura sanitaria di Lipari manca il cardiologo non solo nel fine settimana ma anche di pomeriggio, di sera e di notte. Lo sanno bene i cittadini, che per ricevere assistenza sanitaria si devono recare in strutture sanitarie spesso lontane.

Il dottor Giuseppe Giannetto ha affermato che il fatto avvenuto nelle ultime ore è una tragedia annunciata perché ci sono documenti che testimoniano le proteste. All’inizio di aprile il sindacato Cimo aveva inviato all’Asp di Messina una mail in cui veniva segnalata la grave criticità.

‘Non è pensabile non avere disponibile h24 una così fondamentale figura fondamentale come quella del cardiologo nonostante tutti i rilievi epidemiologici evidenzino da molti anni l’elevata incidenza delle malattie cardiovascolari e tra queste, prima di tutte, l’infarto del miocardio che, se non tempestivamente diagnosticate ed avviate all’idoneo trattamento, possono essere la causa di un incremento di numero di decessi’, ha spiegato il dottor Giannetto.

L’esperto ha anche sottolineato che a Lipari, la cittadinanza non può beneficiare di un cardiologo e quindi dell’ecocardiografia, accertamento importantissimo per diagnosticare in tempo patologie cardiache importanti.

Criticità da Nord a Sud

La malasanità colpisce ancora in Italia. E ancora una volta sono i cittadini a farne le spese. Non è solo il Sud però a lamentare l’inefficienze e le carenze di professionisti nelle strutture sanitarie. Tre anni fa, ad esempio, cinque famiglie di Bergamo che avevano prenotato ecografie per i neonati erano state invitate a tornare a casa per la mancanza del medico. Papà e mamme, increduli, avevano sentito la seguente frase: ‘Il dottore è assente, ci scusiamo ma non possiamo fare la visita a suo figlio’. E pensare che molti genitori avevano chiesto permessi per assentarsi dal lavoro e portare i figli all’ospedale Papa Giovanni.