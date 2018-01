Marijuana light a Roma: ‘Grace’ apre a Ponte Milvio

A Roma chi vuole acquistare un po’ di marijuana light può recarsi al mercato di Ponte Milvio dove è stato inaugurato ‘Grace’. In tale negozio si può comprare legalmente la ‘marijuana light’. Perché tale sostanza si può comprare lecitamente? Semplice, rispetta i parametri di legge. Il valore di Thc è, come stabilito dalla legge, minore di 0,6. E’ proprio tale principio, infatti, a provocare l’alterazione psicofisica al di sopra di un certo valore.

Scienza conferma benefici della ‘marijuana light’

Prima di entrare nel negozio romano di ‘marijuana light’ non si può non notare l’insegna, ritraente un gufo eccitato che indossa un copricapo realizzato con la foglia di canapa.

Ad avallare le virtù della ‘marijuana light’ è stata recentemente anche la scienza. E’ stato acclarato che la sostanza potenzia il sistema immunitario, contrasta la depressione e l’insonnia ed ha un grosso potere antiossidante ed antinfiammatorio.

In Italia, la ‘marijuana legale’, ovvero quella che non fa sballare, ha calamitato l’attenzione di molte persone. La vogliono provare in molti ma ancora sono pochi i rivenditori.

Il boom dell’erba legale

‘Appena entrati in commercio avevamo un ordine ogni 30 secondi. Siamo stati costretti a chiudere la vendita online. Ci sono state resse negli shop, con anche mille persone all’ora. In un negozio abbiamo dovuto mettere le transenne. Adesso è il momento di strutturarci’ aveva detto nei mesi scorsi Luca Marola, uno dei ‘padri’ di Easy Joint, società che che commercializza Eletta Campana, un tipo di ‘marijuana light’.