Meningite fulminante uccide Diego Currò, 18enne di Senago

loading...

La meningite è tornata a mietere giovani vittime in Italia. Nei giorni scorsi la malattia ha ucciso Diego Currò studente di 18 anni. A stroncare Diego è stata la forma fulminante della patologia. Il ragazzo, residente a Senago, in provincia di Milano, si è sentito male e nel giro di poche ore è deceduto, gettando nello sconforto parenti e amici. La causa della morte, secondo i medici dell’ospedale Niguarda di Milano, è stata una sepsi derivante dal meningococco di tipo C.

Diego studiava all’Itis Lagrange di Milano

Diego Currò era un ragazzo sorridente e gentile. Studiava all’Itis Lagrange di via Litta, a Milano, ed aveva tanti amici. Quella terribile patologia, la meningite fulminante, non gli ha lasciato scampo. La morte del giovane risale a mercoledì scorso. I funerali sono stati celebrati qualche giorno dopo a Capriate San Gervasio, nella Bergamasca.

Scattata la profilassi

I medici, dopo aver visitato Diego, avevano sospettato che si trattasse di meningite ed avevano chiesto esami approfonditi. Il risultato delle analisi avevano confermato i sospetti dei sanitari. Il ragazzo era stato colpito dalla meningite fulminante. Era subito arrivata la segnalazione alla Regione Lombardia. L’assessorato alla Sanità, poi, aveva ordinato la profilassi per 25 persone, ovvero amici, parenti e tutti coloro che avevano avuto contatti con il 18enne.

Gli esperti dell’Ats si erano recati all’Itis Lagrange per fornire l’antibiotico a 45 professori e 71 studenti. La terapia antibiotica, comunque, scatterà per tutti gli studenti del Lagrange.

L’importanza della vaccinazione contro la meningite

Un’altra vittima della meningite fulminante. Negli ultimi mesi la patologia ha mietuto diverse vittime in Italia. Stefania Saccardi, assessore toscano al diritto alla salute, aveva sollecitato i cittadini a vaccinarsi, ricordando che l’immunizzazione ‘è l’unico modo per proteggersi, dalla meningite come da tante altre malattie. Da quando la Regione Toscana ha avviato la campagna straordinaria di vaccinazione contro la meningite da meningococco C, si sono vaccinate quasi un milione di persone. Ma le morti di questi primi mesi del 2018 ci dicono che non possiamo ancora abbassare la guardia. Abbiamo prorogato la campagna ancora di un anno, fino al 31 dicembre 2018. Invito quindi tutte le persone a vaccinarsi, dal proprio medico curante o agli ambulatori della Asl. Il vaccino è gratuito, e non ha controindicazioni di alcun tipo’.

Meningite fulminante: sintomi

Quando una persona viene colpita dalla meningite fulminante, le sue meningi si infiammano, quindi non riescono più a preservare il midollo spinale e il cervello. Diego Currò è solo l’ultima di una lunga lista di vittime della virulenta sepsi. La patologia evolve velocemente, perciò bisogna riconoscere subito i sintomi e trattarla.

Le origini della meningite fulminante sono batteriche. Il responsabile della malattia è spesso il meningococco. Il paziente può cadere in coma nel giro di poco tempo. Lo stato comatoso può diventare irreversibile anche in presenza di una terapia antibiotica. La patologia è definita fulminante perché colpisce all’improvviso e può uccidere la persona nel giro di poche ore in assenza di una terapia.

I tipici sintomi della meningite fulminante sono simili a quelli delle altre forme di meningite. Eccone alcuni:

Nausea

Vomito

Febbre alta

Mal di testa

Ritmo cardiaco rallentato

Perdita di coscienza

Dolore muscolare

Rigidità dei muscoli della nuca

Solitamente, il medico scopre la forma di meningite mediante l’esame del liquor in coltura o al microscopio. Per prelevare il liquor si fa una puntura lombare.