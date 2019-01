Meteo: in arrivo “Medicane” l’uragano invernale, vento a 120 Km orari

Previsioni meteo preoccupanti per i prossimi giorni; è stato annunciato l’arrivo di un uragano mediterraneo detto anche “Medicane”; sarà interessato dal fenomeno metereologico il nostro Paese che verrà spazzato da forti venti che raggiungeranno anche i 120 km orari e da vere e proprie bufere di neve.

Perturbazione pericolosa

A fare le spese di questa perturbazione alquanto pericolosa sarà soprattutto il centro-nord della penisola italiana; una fronte di gelo che arriverà fino alla pianura; il Ciclone Mediterraneo si formerà sull’Europa settentrionale; si verificheranno le condizioni di maltempo tra martedì 22 mercoledì 23, e giovedì 24 gennaio; le regioni più colpite del versante tirrenico saranno la Toscana e il Lazio, ma anche la Liguria, la Campania e la Calabria; verranno colpito da Medicane anche la Sardegna e la Sicilia.

Uragano invernale

Sono previsti venti tempestosi e bufere di neve, un vero uragano invernale con venti tra i 110 e i 120 km orari, che scateneranno anche notevoli mareggiate sulle coste. Il maltempo in arrivo sta creando preoccupazione soprattutto perché potrebbero verificarsi cadute di alberi, e di vecchi edifici con conseguenti ostacoli lungo le autostrade, come rami, tronchi o calcinacci che potrebbero causare disagi e incidenti anche gravi.

Libeccio e Bora

All’erta anche per trombe marine sulle coste e le località affacciate sul mare; l’uragano invernale si abbatterà sul Piemonte la Lombardia, la Liguria, la Toscana, l’Emilia Romagna il Triveneto, il Lazio e la Sardegna. Le varie zone italiane saranno interessate dai venti più conosciuti che gireranno in senso antiorario come il Libeccio e la Bora; sarà una settimana davvero difficile a causa delle condizioni atmosferiche, e del vento che metterà a dura prova i pendolari e tutte le persone che avranno necessità di spostarsi in città, o di viaggiare.

Scuole chiuse in Toscana

A causa dell’ondata di maltempo e neve la Toscana ha programmato alcuni giorni di chiusura delle scuole in vari Comuni a scopo preventivo. In un’ordinanza emessa dal sindaco di uno dei comuni toscani interessati dal provvedimento si legge:”Una misura cautelativa per evitare eventuali disagi o pericoli a danno della popolazione e problemi inerenti la circolazione”. Il Ciclone Mediterraneo è partito dalla Groenlandia, ed è in rotta verso l’Italia sulla quale porterà aria gelida polare.