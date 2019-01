Santa Fiora, incidente tra un’auto e un camion: un ferito

Un incidente che, per fortuna, non ha portato a esiti tragici si è verificato a Santa Fiora (nella provincia di Grosseto, in Toscana), nella zona industriale di Sansepolcro. L’incidente è avvenuto tra un’automobile e un camion. Il conducente dell’auto, nonostante abbia riportato qualche ferita, non è grave e non ha perso conoscenza; l’uomo di origine marocchina è stato comunque trasportato all’ospedale di Siena in codice giallo.

Santa Fiora: incidente nella zona industriale di Sansepolcro

Nella zona industriale di Sansepolcro, a Santa Fiora (nella provincia di Grosseto), si è verificato un incidente tra una utilitaria Peugeot color grigio metallizzato e un camion merci rosso Mercedes. L’uomo a bordo dell’auto, 59enne di origine marocchina, non ha riportato ferite gravi e non ha perso conoscenza.

L’unica persona presente all’interno dell’auto era proprio il conducente stesso, che non ha riportato danni gravi dallo scontro con il mezzo pesante. Per fortuna l’incidente non si è risolto in tragedia.

Conducente ferito è stato trasportato al policlinico di Siena

Nonostante il ferito non sia grave, ha comunque riportato un trauma al cranio e al rachide cervicale. Per questo motivo è stato allertato Pegaso per garantire al 59enne il trasporto in ospedale, avvenuto tramite elisoccorso al policlinico Le Scotte di Siena. L’uomo è stato trasportato in ospedale con il codice giallo.

Anche altre forze dell’ordine sono state mobilitate, dai vigili del fuoco (sia del comando di Arezzo, sia del distaccamento di Sansepolcro) fino ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.