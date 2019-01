Schianto fatale a Belluno per Devis Baiolla: morto il 33enne per incidente

Schianto fatale a Belluno lascia di stucco anche i soccorsi. Un giovane di 33 anni, Devis Baiolla, di professione Agricoltore, è andato a finire contro un albero ed è morto.

Schianto fatale a Belluno: cosa è successo a Devis?

Devis Baiolla, 33 anni originario di Cencenighe (Belluno), ha perso la vita a causa di un incidente in strada verso le ore 22.30 di lunedì 14 gennaio, come scrive anche “La voce del Veneto”. Era in procinto di percorrere la strada regionale 346 del Passo San Pellegrino verso la località Casate in valle del Biois. Nonostante la dinamica dei fatti sia ancora confusa con molta probabilità si crede che abbia perso il controllo del suo pick up andando a schiantarsi per l’appunto contro un albero.

Vani i tentativi di salvarlo del 118, vigili del fuoco e carabinieri. L’uomo è stato sì estratto dal mezzo e condotto in ospedale. ma è deceduto un’ora dopo alle 23.30 a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Davis Baiolla abitava a Cencenighe e si occupava di una sua azienda agricola omonima in località Morbianche. La salma è stata disposta già per i familiari.

La ricostruzione delle autorità sullo schianto di Devis

Intanto, il comandante dei Carabinieri Giorgio Bergamo ha ricostruito la dinamica dei fatti, parlando di incidente autonomo: verso le 22.30, per cause vaghe e non chiare l’auto condotta da Baiolla, sulla strada della 346 in direzione di Canale e Vallada, è andata fuori strada andando a scontrarsi contro un albero.

Sono state gravi le ferite riportate dall’uomo e che purtroppo lo hanno condotto alla morte. Trattasi di un politrauma e arresto cardiocircolatorio. La morte infatti è arrivata poco dopo l’impatto.