5 consigli per avere successo con un’agenzia di viaggi

Il mondo dei viaggi è stato interessato, negli ultimi anni, da cambiamenti mai visti prima. Questo ha portato coloro i quali lo vivono dal lato imprenditoriale a riflettere su come cavalcare questi mutamenti e avere successo. Dall’avvento delle ota (online travel agency) fino al colpo del Covid, sono tanti gli aspetti a cui fare attenzione. Se vuoi sapere qualcosa di più in merito, nelle prossime righe di questo articolo abbiamo elencato alcune dritte, per la precisione cinque, che speriamo possano esserti utili per capire qualcosa di più su come portare il tuo business al successo.

Cura il posizionamento di brand

Il primo consiglio da prendere in considerazione nel momento in cui si punta ad avere successo con un’agenzia di viaggi consiste nel curare il posizionamento del brand. Cosa si intende con questa espressione? La posizione in cui si colloca il nome dell’azienda nel momento in cui un utente pensa a un determinato settore di business. Giusto per fare un esempio che conoscono tutti, ricordiamo che, nel campo degli smartphone, la prima immagine che viene in mente quando si parla di device esclusivi è quella dell’iPhone.

Come curare il posizionamento di brand di un’agenzia di viaggi? Attraverso diversi dettagli. Tra questi è possibile citare la scelta ragionata e coerente dei colori, così come il tono di voce dei contenuti e la scelta dei canali web da presidiare.

Cerca una nicchia

Da diverso tempo ormai, l’iper segmentazione del mercato è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione se si ha un business, a prescindere dal settore. Questo vale anche e soprattutto quando si ha a che fare con le agenzie di viaggi. Nel momento in cui si punta a dare il turbo alla propria attività, è fondamentale cercare la propria nicchia. Nel mondo del travel ce ne sono tantissime, dai viaggi di gruppo, ai pacchetti vacanza in strutture child free fino ai viaggi LGBTQ+ friendly (giusto per citare alcune delle tante alternative percorribili).

Ovviamente prima di iniziare a strutturare il proprio business dandogli una specifica direzione, è il caso di studiare con attenzione il mercato e i competitor.

Valuta l’influencer marketing

L’influencer marketing, che faceva già numeri ottimi prima della pandemia, con lo scoppio della crisi Covid è diventato ancora più interessante. Il motivo? Il maggior focus sui creator davvero autentici. Studiare i numeri e il tono di voce di alcuni di essi può aiutare a mettere a punto una strategia utile a dare alla propria attività più visibilità senza dimenticare mai la coerenza e la credibilità.

Utilizza le newsletter

L’email marketing è uno strumento molto potente, la cui efficacia non è stata messa in secondo piano dai social network. Nel momento in cui si ha un’agenzia di viaggi e la comprensibile intenzione di garantire al proprio business il massimo del successo, è opportuno utilizzarlo. Quali sono i consigli più utili al proposito? Considerando come base il fatto di rispettare le regole del GDPR per quanto riguarda la raccolta degli indirizzi, ricordiamo l’importanza di mantenere un tono di voce coerente con quello degli altri canali e di far sentire ogni persona unica.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, si può dare spazio a degli sconti speciali in occasioni come il compleanno del cliente/prospect. Una dritta utile in generale prevede il fatto di impostare i contenuti mettendo in primo piano una struttura di storytelling.

Crea un blog interno al sito

Un blog interno al sito può rivelarsi una scelta a dir poco azzeccata per la tua agenzia di viaggi. Spazio fondamentale per veicolare traffico dai motori di ricerca, rappresenta anche un’ottima vetrina di branding e un riferimento per far capire all’utenza in che modo ci si approccia al mondo dei viaggi e alla scelta delle destinazioni.