Più volte di quanto non si creda capita nella propria vita di smarrire le chiavi di casa o dell’ufficio, e nel momento in cui non vi è una copia fisica di questo tradizionale strumento che serve ad aprire le porte, si presenta un problema non di poco conto. Infatti, si arriva poi al punto di dover chiamare i vigili del fuoco per forzare l’ingresso di un appartamento, ad esempio, e successivamente sarà il fabbro a dover generare un nuovo paio di chiavi sulla base della serratura applicata.

Ma quella appena descritta è soltanto una delle diverse possibilità che si possono verificare. Dunque, per fornire delle informazioni utili a riguardo: ecco a che serve duplicare chiavi e perché è utile.

Si può condividere facilmente uno spazio

Uno dei motivi per cui vale la pena duplicare le chiavi, consiste nel fornire un facile accesso in un luogo personale a familiari, coinquilini, amici, colleghi e collaboratori. Banalmente, qualora si condividesse un ambiente domestico con una o più persone, che si tratti di familiari o coinquilini, è comodo che ognuno possa aprire e chiudere la porta di casa quando vuole. In tal modo non si è a dipendenza dell’altro, ma si acquisisce autonomia.

Lo stesso vale per i colleghi di lavoro per quanto riguarda un ufficio, o più in generale i dipendenti di un’azienda che devono avere accesso a diverse aree in tempi rapidi.

Inoltre, può succedere di dover affidare un duplicato di chiavi di un ufficio o di una casa a dei professionisti, come ad esempio i dipendenti di un’impresa di pulizia oppure un idraulico a cui è stato affidato un compito di manutenzione.

Si evitano spese aggiuntive e altri inconvenienti

In caso di emergenza come descritto durante l’introduzione, è chiaro che avere per sé un duplicato delle chiavi è un vantaggio inestimabile.

Si evita così di dover chiamare i vigili del fuoco attendendo che forzino la porta, e non si dovranno elargire cospicue somme di denaro per pagare eventuali riparazioni o una sostituzione della serratura. Con un duplicato si potrebbe accedere alla proprietà privata in questione senza incappare in scomodi inconvenienti.

Convenienza

Se si decide di optare per duplicare le chiavi che aprono le porte d’ingresso sia di casa che del proprio ufficio, ma anche eventualmente del garage e dell’automobile, non si perderà tempo a cercare ogni volta la chiave giusta.

In tal modo la convenienza è all’ordine del giorno, e le azioni regolarmente svolte vengono semplificate da un mazzo unico di chiavi duplicate, e ciascuna chiave viene contraddistinta (anche esteticamente) da una funzionalità differente.

Sicurezza

La sicurezza è un altro fattore decisivo, poiché perdere le chiavi per una porta blindata può risultare un grosso problema, molto più elevato di quando accade per uno strumento in grado di aprire una porta normale.

Tuttavia la porta blindata evita che avvengano effrazioni, quindi è bene informarsi su quali modelli di chiavi è opportuno duplicare e dove, per non restare chiusi fuori.

Duplicazione chiavi Evva

Siccome in tanti si stanno avvalendo di una porta blindata per proteggere una proprietà privata, non tutti sanno che per una serratura incredibilmente sicura c’è un modello di chiavi difficilmente duplicabile.

Ad esempio, le chiavi Evva garantiscono il corretto funzionamento dell’ingranaggio installato, ma per ottenerne un duplicato bisogna far riferimento a degli specialisti autorizzati: consulta questo servizio di duplicazione chiavi a torino, il quale fa uso di moderni macchinari.

Duplicazione chiavi KESO

Le serrature KESO offrono un livello di sicurezza e affidabilità praticamente senza pari, con dei meccanismi molto complessi e tecnologicamente avanzati.

Per ottenere un duplicato delle specifiche chiavi che possono aprire questa serratura, i professionisti impiegati in un negozio di ferramenta devono possedere e saper usare l’attrezzatura necessaria a conseguire tale obiettivo.