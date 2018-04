‘Abbiamo le prostitute più belle’: la confessione di Putin a Trump

James Comey, ex direttore dell’Fbi, ha raccolto molte rivelazioni dell’attuale presidente Usa Trump, confessioni anche ‘piccanti’ e riguardanti personaggi famosi e influenti come Vladimir Putin e Michael Flynn. Il tycoon Trump parlava spesso con Comey, non immaginando che, a un certo punto, sarebbe stato costretto a dargli il benservito. Quegli appunti adesso sono stati inviati dal dipartimento di Giustizia al Congresso. Li hanno visionati anche diversi media americani e subito ne hanno dato diffusione. Trump avrebbe detto a Comey di avere dubbi sulla capacità di giudizio di Michael Flynn, il suo consigliere per la Sicurezza nazionale.

Le confessioni di Trump annotate da Comey

Incontri pieni di confessioni shock, a quanto pare, quelli tra l’ex direttore dell’Fbi e il numero uno della Casa Bianca. Confessione che Comey avrebbe annotato sia nei suoi memorandum che nel suo libro di memorie, uscito da poco tempo. Sembra che Trump avesse insistito per la chiusura dell’inchiesta sul consigliere per la Sicurezza nazionale. Gli appunti di Comey parlano anche di una cena privata, organizzata l’anno scorso, durante la quale Trump avrebbe dichiarato che Flynn ‘ha seri problemi nella sua capacità di giudizio’. Comey avrebbe annotato anche che Trump, un giorno, fece di tutto per restare solo con lui nello Studio Ovale, esortandolo a chiudere l’inchiesta su Flynn, che reputava ‘una brava persona’.

Trump: ‘La storia delle prostitute è una sciocchezza’

Nelle annotazioni di Comey c’è anche quella di una cena alla Casa Bianca, durante la quale il presidente Usa aveva reclamato la fedeltà. Non finisce qui. Il memorandum dell’ex leader dell’Fbi è veramente ricco. Comey dice che Trump gli confessò alcune dichiarazioni ‘scottanti’ di Putin. Il tycoon newyorkese, ad esempio, aveva detto che ‘la storia delle prostitute è una sciocchezza’, riferendosi a una relazione su un suo presunto incontro con le prostitute in un albergo di Mosca. Comey ha scritto, riguardo ai commenti di Putin, che il presidente Usa non gli aveva confessato quando il presidente russo li aveva esternati.

L’ex direttore dell’Fbi è stato licenziato da Donald Trump l’anno scorso perché, a suo dire, si sarebbe rifiutato di chiudere l’inchiesta sul consigliere sulla Sicurezza nazionale Flynn. Comey ha espresso la sua opinione anche nel corso di un’audizione in Congresso, parlando del presunto incontro nello Studio Ovale il 14 febbraio dell’anno scorso. Ancora più ombre che luci sull’operato dell’attuale presidente Usa.

Servizi segreti russi in possesso di un video compromettente?

‘È improbabile che Donald Trump abbia usato prostitute a Mosca perché, come patron del concorso di bellezza Miss Universo, è abituato a essere vicino a donne attraenti’, avrebbe detto Vladimir Putin. Circolano voci di un presunto ricatto a Trump dei servizi di sicurezza russi. Questi sarebbero in possesso di un video compromettente girato in un hotel di Mosca quando il tycoon newyorkese visitò la città russa 5 anni fa. Riguardo a tali indiscrezioni, il presidente Putin ha detto che la storia è senza senso e chi l’ha messa in piedi è ‘peggio delle prostitute’.

Christopher Steel, ex ufficiale dell’intelligence britannica ha stilato un dossier, pubblicato dal Buzzfeed la scorsa settimana, in cui si spiega che la Russia è in possesso di ‘materiale compromettente’ su Trump. Nel corso di una conferenza stampa con il presidente della Moldavia, Igor Dodon, al Cremlino Putin ha detto che il dossier è ‘un evidente falso’ e ha deriso la suggestione che i servizi segreti russi ‘inseguono ogni miliardario americano’.

In un secondo momento, Putin ha dichiarato: ‘Questo (Trump, ndr) è un adulto e, inoltre, un uomo che per molti anni ha organizzato concorsi di bellezza. Ha socializzato con le donne più belle del mondo. Riesco a malapena a immaginare che si sia precipitato in albergo per incontrare le nostre ragazze di minore responsabilità sociale, anche se naturalmente sono le migliori del mondo. Stiamo assistendo a una lotta politica acuta in corso negli Stati Uniti, il cui compito è quello di minare la legittimità del presidente eletto. Gli artefici di questo stanno facendo enormi danni agli interessi nazionali americani’.