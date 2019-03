Acireale, sospese le ricerche di Enrico Cordella: l’appello della mamma

Una settimana dopo la tragica vicenda dei tre ragazzi dispersi ad Acireale ecco la notizia che tutti temevano di leggere: sono state sospese le ricerche di Enrico Cordella. Sul web l’appello disperato della mamma Antonella Vero.

Ragazzi dispersi Acireale

La tragedia dei tre ragazzi dispersi ad Acireale si è consumata domenica 24 febbraio del 2019 quando Margherita Quattrocchi insieme al fidanzato Enrico Cordella e l’amico Lorenzo D’Agata sono stati investiti da un’onda anomala che li ha trascinati in mare. Secondo quanto reso noto dalla stampa i tre giovani dopo aver preso un caffè preso al bar avevano deciso di spostarsi in auto, la panda verde di Lorenzo D’Agata, per raggiungere il molo del porto di Santa Maria la Scala per chiacchierare guardando la mareggiata. Intorno alle 18:30 di quella drammatica domenica un’onda anomala ha investito l’auto in cui si trovavano i tre ragazzi trascinandoli in mare, senza dare loro nessuna possibilità di salvezza.

Inutile anche il tempestivo intervento dei soccorsi che non hanno procedere nel tentativo di salvare i ragazzi a causa delle condizioni avverse del tempo.

Sospese le ricerche di Enrico Cordella

Sono stati giorni di grande dolore nella città di Acireale in Sicilia, in provincia di Catania. Lunedì 25 febbraio 2019 i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti a trovare solo i corpi di Margherita Quattrocchi e Lorenzo D’Agata nei pressi del porto di Santa Maria la Scala. I funerali dei due ragazzi sono stati celebrati qualche giorno dopo tra l’indignazione per il ‘non stop’ dei festeggiamenti del Carnevale di Acireale e la commozione per la decisione della mamma di Margherita. In occasione del suo funerale la giovane è stata vestita con un abito da sposa, quasi a voler simboleggiare un matrimonio tra lei e il fidanzato Enrico Cordalla di cui non è ancora stato trovato il corpo.

Il fratello del ragazzo, Salvatore Cordella, ha chiesto aiuto anche ai pescatori e sommozzatori brevettati di aiutarli nelle ricerche. Lo stesso appello è stato lanciato dal parroco della chiesa di Santa Maria la Scala che nella sua pagina Facebook ha scritto: “Avviso importante! Enrico noi ti troveremo!!!“. Purtroppo, sabato 2 marzo 2019 ecco che arriva la notizia che tutti temevano: sono state ufficialmente sospese le ricerche di Enrico Cordella per motivi tecnici data l’impossibilità sistematica di continuare in modo costante.

L’appello di mamma Antonella: “Sono una mamma che non riesce a rassegnarsi”

La notizia relativa alla sospensione delle ricerche ha distrutto le speranze dei familiari di Enrico Cordella, impossibilitati a celebrare il funerale e nel non poter dare una tomba al ragazzo di 22 anni. Poco dopo la sospensione delle ricerche di Enrico ecco che sul web arriva lo straziante appello di mamma Antonella Vero riportato anche da Fattieavvenimenti.it: “Chiedo alle istituzioni di non abbandonarmi, sono una mamma che non riesce a rassegnarsi. Non posso andare via da questo molo sapendo che mio figlio è ancora qui“.

Il Comando Provinciale di Catania dei Vigili del Fuoco attraverso la diffusione di un comunicato stampa ha fatto sapere che continueranno a cercare Enrico Cordella in modo autonomo, durante ogni immersione programmata dai sommozzatori e durante ogni uscita in mare dei mezzi navali.