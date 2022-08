Acquistare una nuova lavasciuga: ecco cosa considerare

Uno degli elettrodomestici maggiormente diffusi nelle case degli italiani è senz’altro la lavasciuga. Soprattutto per le famiglie, si tratta di un prodotto fondamentale, visto che dà una grande mano negli ambienti più piccoli e ristretti, dove c’è spazio solo per un elettrodomestico tra la lavatrice e l’asciugatrice.

È chiaro che prima di sostituire la vostra vecchia lavasciuga, nel caso in cui ne abbiate già una in casa, è necessario sempre verificare che non ci siano dei ricambi lavasciuga di qualità, che si possono acquistare su vari portali online, come ad esempio Figevida.it, sfruttando promozioni e offerte particolarmente interessanti.

L’importanza di definire le proprie esigenze

Come si può facilmente intuire, non c’è mai un modello che va bene per tutte le esigenze, ma serve chiaramente prima di tutto avere le idee ben chiare, sia in termini di spazi che di dimensioni. La cosa migliore da fare, in effetti, per tutti coloro che hanno poco spazio a disposizione, è quella di dotarsi di un prodotto che sia in grado di svolgere sia le funzioni di asciugatrice che di lavatrice.

In effetti, è una soluzione che permette di occupare un bel po’ di spazio in meno. È chiaro che si tratta di una scelta che può essere soddisfacente sia nel caso in cui non ci sia la possibilità di piazzare lavatrice e asciugatrice una sopra l’altra, oppure quando materialmente manca lo spazio per affiancare questi due elettrodomestici.

In tutti questi casi, di conseguenza, è necessario provvedere all’acquisto di una lavasciuga. È chiaro che un solo elettrodomestico porterà in dote dei consumi maggiori, ma è altrettanto vero che le esigenze di spazio, nella scala delle priorità, vanno considerate sempre e comunque al primo posto.

Quali dimensioni deve avere la lavasciuga

Ecco un altro elemento da considerare che è strettamente connesso agli spazi a disposizione. In commercio si possono trovare, come si può facilmente intuire, tantissimi modelli e, di conseguenza, uno dei vari elementi da considerare in fase di scelta è rappresentato dalle dimensioni.

Per quanti hanno a disposizione uno spazio particolarmente ridotto, ecco che la soluzione migliore è quella di puntare su modelli slim. Anche se probabilmente non si tratta di modelli a tal punto diffusi sul mercato, bisogna mettere in evidenza come il loro punto di forza derivi dall’avere una profondità veramente contenuta, visto che tale valore non va mai oltre i 44-45 centimetri.

Occhio anche alla capacità di carico

Un altro aspetto che serve valutare a fondo prima di acquistare una lavasciuga è rappresentato dalla capacità di carico. Si tratta di un elemento che chiaramente fa la differenza e che viene calcolato in chilogrammi. Come valutarlo? È necessario evidenziare come si debba fare una stima relativa al numero dei cicli di lavaggio che si presume di effettuare e di cui si può aver bisogno.

Per poter effettuare un simile calcolo, di conseguenza, serve valutare prima di tutte le esigenze della propria famiglia. Si tratta di un nucleo numeroso, composto da diverse persone? In questo caso servirà dotarsi di una lavasciuga con una capacità di carico maggiore, visto che i cicli di lavaggio saranno senz’altro molti di più, a maggior ragione con dei bambini, rispetto a quelli di una coppia.

La lavasciuga si caratterizza per avere due capacità diverse. In primis, c’è la capacità di carico che si riferisce al lavaggio, mentre la seconda fa riferimento all’asciugatura e, nella maggior parte dei casi, non va oltre la soglia stabilita intorno ai 2 chili. In ogni caso, prima di comprare una lavasciuga serve valutare a fondo la capacità di carico e scegliere solamente un modello che sia effettivamente dotato di tutte le caratteristiche e le funzionalità necessarie per soddisfare le esigenze familiari.