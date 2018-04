Al Bano gela Romina: ‘Sono single’

I fan di Al Bano Carrisi e Romina Power hanno sempre sperato in una riconciliazione tra i due cantanti. Un ritorno di fiamma che, a giudicare dalle recenti parole del cantante di Cellino San Marco, non c’è mai stato. Con buona pace di tutti coloro che hanno sempre immaginato un ‘happy ending’. Eppure sabato scorso, nel corso della trasmissione ‘Ballando con le Stelle’, Al Bano e Romina sembravano molto affiatati. In realtà, la sintonia tra Carrisi e la Power c’è ma è solamente artistica.

Al Bano ora apprezza la ‘singletudine’

Romina, riferendosi alla storia naufragata con Al Bano, l’ex marito e padre dei suoi figli, ha detto recentemente: ‘Io l’avevo lasciato ma sono stata ripescata’. Il cantante le aveva risposto a suon di musica, dedicandole ‘Nostalgia canaglia’. Una replica, solo una replica per smentire i rumors di un riavvicinamento. Al Bano, dopo le storie con Romina e Loredana Lecciso, ha ‘abbracciato’ la singletudine.

Al Bano ha affermato, nel corso della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, che lui e Romina hanno ‘ritrovato una pace ed una tranquillità dovuta al lavoro’. Nessun ritorno di fiamma. Eppure Al Bano, un giorno, aveva confessato a J-Ax che la sua donna ideale è stata e resterà sempre la Power. Mah…

loading...

Nessun ritorno di fiamma con Romina Power

A causa delle insinuazioni e le indiscrezioni diffuse dopo la puntata di ‘Ballando con le stelle’, il cantante pugliese ha deciso di fugare ogni dubbio sulla sua presunta storia con Romina. Sia a Storie Italiane che a Un Giorno da Pecora, Al Bano ha rimarcato che tra lui e Romina c’è solo un’armonia artistica.

‘Ho le scatole piene di queste storie, io sono una persona onesta il mio cuore è affaticato e ora batte per sopravvivere’, ha detto Carrisi a Un Giorno da Pecora. Sulla storia naufragata con la Lecciso, l’artista ha spiegato che ‘lei e io sappiamo il perché ma non deve dare adito nel far crescere queste voci, queste malelingue’.

Secondo molti gossip, la Lecciso ha lasciato Al Bano perché gelosa della Power. Vero? ‘Ma gelosia di che? Di cosa? Sarei onestissimo nel dirle una cosa del genere, lo farei per primo. Ma non è vero, io e Romina abbiamo ritrovato una pace ed una tranquillità dovuta al lavoro. Finito il lavoro, ognuno a casa sua, nel rispetto del sano vivere. Romina è la madre dei miei figli, come pure lo è Loredana’, ha chiosato Al Bano ai microfoni di Radio1.

Amore ecumenico di Al Bano verso figli, nipoti e famiglia

Adesso Carrisi e single e vuole solo occuparsi dei suoi figli: ‘Il tempo dell’amore l’ho vissuto in pieno, ora all’amore do una pausa, l’amore lo distribuirò in maniera globale, figli, nipoti e famiglia’.

Dopo essersi lasciato alle spalle le storie con Loredana Lecciso e Romina Power, Al Bano Carrisi si gode la condizione di single. L’artista ha precisato nelle ultime ore che non vuole più sentire la Lecciso nemmeno al telefono: ‘Io sono stato sempre onesto… La signora Loredana se ne è andata nel mese di dicembre per fatti suoi, e lei lo sa bene, scaricando su di me il fatto che se ne è andata via per Romina, ma non è vero. Ci sono delle cose e Loredana le sa, se ha voluto cavalcare la tigre sia un po’ più chiara’.