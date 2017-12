Albero di Natale va a fuoco in una villa: incendio causa gravi danni

Un albero di Natale ha preso improvvisamente fuoco in una villa di Oggiono (Lecco) e per tre persone è stato il caos. Primo il fuoco, poi le fiamme e infine i danni, decisamente ingenti. Le persone che si trovavano in casa sono riuscite a rifugiarsi sul balcone, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Probabilmente l’albero di Natale è andato a fuoco per un cortocircuito o un surriscaldamento delle luci per adornarlo. Non appena hanno visto il fuoco e il fumo, i tre occupanti sono corsi sul terrazzino. I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente ed hanno domato le fiamme.

Pericolo incendio albero di Natale

Episodio a lieto fine in un centro in provincia di Lecco. Le persone che si trovavano nell’appartamento in cui è scoppiato l’incendio non hanno riportato ferite. La paura però è stata tanta.

Quell’albero di Natale incendiato ha rappresentato un serio pericolo per i soggetti che si trovavano in casa.

L’incendio di Oggiono ha riacceso la discussione sulla pericolosità dell’albero di Natale in casa e delle luci e tutti gli accessori che solitamente vengono usati per addobbarlo.

Bisogna precisare che l’albero di Natale ed ogni complemento usato per adornarlo, così come gli accessori usati per adornare il presepe sono altamente infiammabili.

Come evitare l’incendio di un albero di Natale

Chi non vuole trovarsi nella stessa situazione in cui, di recente, si sono trovate le 3 persone di Oggiono, deve in primis collocare albero di Natale e presepe in luoghi sicuri ed usare materiali di qualità ed efficienti. Sembra scontato, ma non ci stancheremo mai di ripetere che non devono essere usate luci difettose.

Se si usano ciabatte elettriche o spine multiple è necessario tenerle sollevate da terra per evitare un eventuale contatto con i liquidi.

Chi opta per un albero di Natale sintetico, inoltre, deve ricordarsi di acquistare un prodotto ignifugo, legandolo magari a un mobile o un chiodo per allontanare il rischio ribaltamento.