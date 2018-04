Alcol alla nipotina per educarla meglio: la follia di una nonna

Una nonna di 45 anni credeva che il metodo educativo della figlia, nei confronti della nipotina di 4 anni, non fosse efficace e quindi aveva deciso di impartirle il proprio. Quello della nonna di Gattatico (Reggio Emilia) era un metodo educativo a dir poco folle. La 45enne costringeva la piccola, quando si comportava in maniera scorretta, ad assumere alcol. Adesso la signora è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia insieme all’altra figlia e al padre della minorenne.

Un metodo educativo agghiacciante

A comprovare l’assunzione di alcol da parte della bimba sono stati i medici e gli infermieri dell’Ospedale di Reggio Emilia, dove la minorenne era stata condotta per esami. Il referto degli accertamenti è stato inopinabile: quella bambina aveva bevuto alcolici. Non finisce qui: la cinica nonna avrebbe minacciato, offeso e spintonato la bambina. Azioni vili e inumane che rientravano nel suo agghiacciante schema educativo.

I carabinieri hanno denunciato, oltre alla nonna spietata e alla figlia, anche il padre della minore perché, pur essendo a conoscenza della stramba e dannosa educazione impartita dalla 45enne, non aveva detto e fatto nulla. L’uomo aveva permesso azioni aberranti. La madre della piccola, insieme alla bimba, si trovano ora in una comunità, lontano dagli spregiudicati familiari. I carabinieri di Gattatico, dopo indagini capillari, hanno denunciato la nonna, la zia e il padre della bambina. I militari hanno scoperto che la 45enne aveva anche minacciato e malmenato la figlia per sottoporre la nipotina al suo metodo educativo. La nonna non voleva neanche che la piccola dormisse con la madre. E’ assurdo, vero?

La complicità del padre della bimba

A rendere la storia ancora più deprimente è l’atteggiamento omertoso del padre della bimba abusata. L’uomo sapeva che la 45enne faceva bere alcol alla nipote ma non faceva nulla per ostacolarla. A segnalare la vicenda ai carabinieri erano stati i medici dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, insospettiti dalla presenza di alcol nel sangue della bimba.

Alcol dannoso per i bimbi

La nonna di Gattatico ha assunto un atteggiamento censurabile e dannoso. La donna forse non sa che i minori non dovrebbero bere mai alcolici perché potrebbero compromettere seriamente il loro sviluppo psicofisico.

L’alcol è un serio nemico per i minorenni perché ostacola la loro crescita, la loro condizione nutrizionale e lo sviluppo della personalità.

Medici e nutrizionisti hanno dimostrato che l’assunzione di alcolici incrementa il rischio di fare incidenti e comporta un forte calo delle performance sessuali, fisiche e comunicative. E’ innegabile che le conseguenze negative dell’alcol sono più marcate nei giovani. Questo è dipendente sia da fattori fisici che psicologici.

Rischio assuefazione

Fino a 18 anni, il corpo umano cambia ed evolve. L’assunzione di alcol in tale fase della vita significa andare incontro a seri guai, oltre al rischio di dipendenza dall’alcol. Ricercatori e psicologi osservano che il rischio assuefazione è maggiore per i soggetti che hanno iniziato a bere alcolici in tenera età. Alla luce di quanto ricordato, secondo voi il metodo educativo della nonna emiliana è giusto?

Far bere alcol a un minorenne è un gesto esecrabile; inoltre, è ancor più grave se lo compie un familiare o un soggetto che deve educare e sorvegliare il piccolo. Gli effetti dell’alcol sui piccoli sono disastrosi, inoltre, a livello cerebrale. Dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità dicono che l’alcol aumenta notevolmente il rischio di invalidità, morte prematura e malattia cronica nei soggetti tra i 15 e i 29 anni.

Gli under 16 sono privi degli enzimi che permettono di assimilare l’alcol, quindi prima di tale età l’alcol dovrebbe essere assunto con moderazione e preferibilmente bandito. L’organismo, fino a 21 anni, fatica a metabolizzare le sostanze alcoliche. Le persone tra i 16 e i 21 anni, faticano ad assimilare l’alcol, inoltre in tale fascia d’età è maggiore il rischio di assuefazione. Vino, birra e superalcolici non dovrebbero essere mai bevuti dai minori di 15 anni e donne incinte.