Alla scoperta di Follonica

Sono incontabili in Italia i luoghi che meritano di essere visitati almeno una volta nella vita. Molti degli angoli più belli della penisola diventano addirittura mete fisse per alcune persone, che si innamorano perdutamente di una particolare zona e vi ritornano quindi piacevolmente per una gita fuori porta o per una lunga vacanza.

Follonica è senza dubbio una di queste destinazioni, capace di restare nel cuore dei suoi visitatori e di conquistare chi la visita, alla ricerca di giorni di vacanza indimenticabili lungo la riviera toscana.

Dove soggiornare a Follonica

In questa zona si trovano diverse strutture ricettive adatte a una clientela davvero eterogenea. Follonica è infatti adatta ai turisti di tutte le fasce di età, dalle giovani coppie ai gruppi di amici, fino alle famiglie numerose con figli a seguito.

Ognuna di esse avrà però ovviamente differenti esigenze. C’è infatti chi preferisce la comodità di un classico albergo con tutti i servizi annessi, chi invece è più orientato a vacanze avventurose e preferisce optare per un campeggio, come Campingfollonica.it, dotato di tutti i servizi necessari per trascorrere vacanze all’insegna del relax e del contatto autentico con la natura.

È una soluzione apprezzata da molti, che permette di apprezzare una sensazione di libertà difficilmente sperimentabile altrove e fonte spesso di soggiorni decisamente rigeneranti. Ma quali sono le principali attrazioni di Follonica e le mete più interessanti nei dintorni?

Le attrazioni di Follonica

Follonica è una cittadina perfetta per tutti coloro che desiderano passare una vacanza tra mare, onde e spiagge paradisiache, ma offre anche la possibilità di visitare mete di carattere storico e culturale.

Uno dei luoghi che merita senza dubbio di essere visto è la Chiesa di San Leopoldo, progettata da Alessandro Manetti e Carlo Reishammer, che ne seguirono la realizzazione dal 1836. La particolarità di questa chiesa sta nel suo frontone, che è stato costruito utilizzando della ghisa: si tratta dell’unica chiesa in Italia a presentare questa particolarità. Lo stesso materiale è stato anche utilizzato anche per alcune decorazioni e arredi interni.

Altra area degna di nota è quella dell’Ex Ilva, situata direttamente nel centro abitato di Follonica: l’area ha subito una profonda riqualificazione e si può trovare oggi qui anche il Museo delle Arti in Ghisa della Maremma (MAGMA).

Passeggiando a piedi per Follonica si può ammirare anche il Palazzo Granducale, un’opera realizzata nell’anno 1845 per offrire al Granduca Leopoldo II l’opportunità di essere ospitato tra le sue mura.

La natura di Follonica

Per tutti gli amanti della natura sono poi presenti qui diversi parchi naturali, piacevolissimi da frequentare soprattutto durante la bella stagione e nelle giornate più calde. Sicuramente degno di nota è il Parco delle Colline Metallifere Grossetane, luogo la cui importanza storica e naturalistica è stata riconosciuta ufficialmente anche da parte dell’Unesco.

Come tutte le località di mare non possono poi mancare a Follonica numerose spiagge, perfette per prendere il sole durante l’estate, ma anche per passare del tempo libero in primavera o per divertirsi tra passeggiate e pic-nic insieme alla famiglia e ai propri figli. Non ci si può assolutamente perdere Cala Violina, una vera e propria perla toscana, così come la spiaggia Carbonifera, lontana dal caos e dal traffico cittadino.

La località di Follonica offre quindi un panorama piuttosto vario a tutti i turisti italiani e internazionali in visita. È una meta ideale da visitare durante tutto l’anno, anche se ovviamente dà il meglio di sé durante la stagione estiva, durante la quale si può approfittare anche del mare cristallino di questo tratto di costa.

L’importante, nei periodi di alta stagione, è organizzarsi per tempo così da riuscire a trovare posto nella struttura ricettiva migliore per le proprie esigenze, che si tratti di un B&B, di un camping o di un hotel.