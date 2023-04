Allergie di primavera: consigli e rimedi principali

Quando arriva il periodo primaverile si allungano le giornate, inizia a fare più caldo, gli alberi e le piante fioriscono, tutte cose bellissime, se non fosse che per alcune persone questo è un periodo davvero difficile a causa delle allergie di primavera!

Le allergie di primavera sono per lo più legate all’aumento di pollini nell’aria. Infatti, è proprio l’ambiente circostante ad essere uno degli elementi che causa più facilmente allergie e sintomi come: lacrimazione dagli occhi, starnuti, rinite allergica.

Le allergie primaverili possono verificarsi sia quando si esce all’aperto, ma anche in casa. Infatti, anche solo aprendo le finestre, è possibile che i pollini entrino portando chi soffre di questa problematica a starnutire ed avvertire i sintomi tipici del raffreddore.

Fortunatamente, oggi esistono tante soluzioni che permettono di combattere le allergie di primavera, compresi dei rimedi farmaceutici, ad esempio su FarmaFlorence.com si possono trovare i più comuni farmaci da banco pensati appositamente per contrastare gli effetti della rinite allergica.

Comportamenti utili a limitare le allergie di primavera

Le allergie di primavera hanno una sintomatologia simile a quella del raffreddore, infatti, si tende a starnutire, lacrimano gli occhi e si potrebbe avvertire anche mal di testa, oltre che fastidi a livello nasale.

Ci sono però delle soluzioni che si possono adottare per riuscire a limitare l’esposizione ai pollini e alle polveri che provocano la rinite allergica stagionale.

I primi rimedi sono quelli d’adottare nell’ambiente domestico. Infatti, i primi passi sono quelli di seguire alcuni suggerimenti quali: svolgere il ricambio dell’aria al mattino presto oppure la sera sul tardi, perché in queste ore la concentrazione dei pollini è nettamente inferiore.

Bisogna poi lavare di frequente i pavimenti, le tende, eventuali tappeti e cambiare le lenzuola e i cuscini almeno due volte a settimana.

Non solo, se si soffre di rinite allergica, bisogna spolvera con attenzione in casa, bisogna anche usare delle fodere antiacaro, e lavare i propri animali domestici, oltre che eliminare giornalmente i peli che possono perdere per casa, non solo sui pavimenti ma anche sul divano.

Quando si è all’aria aperta è più difficile riuscire a sfuggire ai pollini. Si possono comunque adottare alcune soluzioni come: evitare di andare in parchi e giardini, non uscire nelle ore pomeridiane e in quelle più calde della giornata, evitare di uscire quando piove.

Inoltre, in caso di grave allergia si può valutare l’uso di una mascherina per proteggere le mucose nasali e di occhiali per riuscire a proteggere i propri occhi.

Farmaci utili a combattere le allergie primaverili

In caso di allergie primaverili è possibile seguire delle terapie che sono indicate appositamente per contrastare questa condizione. Ci sono diverse soluzioni che si possono adottare. Alcune sono pensate appositamente per chi soffre di allergie molto intense, altre invece sono per chi soffre di una leggera rinite allergia dovuta a un eccesso di pollini nell’aria. Chi soffre di un’allergia intensa e ha sintomi come riniti, congiuntiviti allergiche, prurito, rinorrea, forte lacrimazione, può scegliere di utilizzare degli antistaminici orali, pensati appositamente per riuscire a combattere al meglio queste condizioni.

Gli antistaminici topici sono quelli che vengono venduti sottoforma di spray per il naso e di colliri per gli occhi. Sono idonei sia per contrastare gli effetti della rinite allergica sia per riuscire ad alleviare le congiuntiviti agli occhi dovute alle allergie.

I soggetti allergici, comunque, possono chiedere sempre consiglio al proprio medico curante per riuscire a raggiungere i giusti risultati e contrastare in modo efficace i diversi sintomi che possono portare all’insorgenza della rinite oppure della congiuntivite allergica. In questo modo si avrà la certezza di scegliere un prodotto realmente idoneo alla propria condizione.