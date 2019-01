Amalfi, Carmine Infante trovato morto in cantina: malore per il ristoratore

La città di Amalfi è sotto choc per la morte di Carmine Infante. Il ristoratore 62enne è stato trovato in cantina, stroncato da un malore fulminante.

Morto Carmine Infante ristoratore di 62 anni

Carmine Infante era molto conosciuto e apprezzato ad Amalfi. Tutti hanno un buon ricordo del ristoratore di 62 anni. Sui social ci sono i commenti di chi ha conosciuto Infante e ha collaborato con lui. Una morte improvvisa che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto la famiglia del ristoratore amalfitano. Il corpo ormai privo di vita di Carmine Infante è stato trovato dalla moglie, come riporta Il Vescovado.

La donna era preoccupata perché non rispondeva al cellulare e non aveva ancora fatto rientro a casa. Carmine era accasciato nel deposito agricolo dell’orto del suo podere a pochi passi da casa. Il personale e i medici del 118 arrivati sul posto hanno constatato il decesso del ristoratore per arresto cardiocircolatorio. Un malore fulminante è stata la causa della sua morte. Sono arrivati anche i Carabinieri per gli accertamenti. Carmine Infante gestiva un ristorante in centro ad Amalfi insieme al fratello ed era ben voluto da tutti.

Scala, donna muore durante pranzo di famiglia

Sui social oggi molti si interrogano su cosa stia succedendo, a poche ore di distanza dalla morte di Carmine Infante, Il Vescovado ha riportato la notizia di un altro decesso improvviso a Scala. Una donna di Positano era stata invitata da alcuni parenti a pranzo e si è accasciata sul tavolo. Disperati i parenti hanno cercato di rianimarla e, anche in questo caso, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso per arresto cardiocircolatorio. La donna di 58 anni, M.R:, era nubile e nell’ultimo periodo non aveva lamentato problemi di salute.