Amici etero si sposano per eludere tassa successione

Le tasse sono pesanti anche in Irlanda, a dispetto di quanto molti pensano. Ne sono consapevoli adesso anche due amici, Matt Murphy e Michael O’Sullivan. Il primo ha 83 anni e vuole lasciare in eredità la sua casa al secondo, 58 anni. C’è un problema, però: si dovrebbe pagare una tassa di successione di circa 50.000 euro. Come fare per evitare la problematica? Beh, un modo ci sarebbe: il matrimonio. Matt e Michael sono etero ma hanno deciso di sposarsi per non pagare un’imposta troppo pesante.

‘Conosco Matty da 30 anni’

Murphy è anziano ed è assistito giorno e notte da Michael, il suo badante. I due sono amici praticamente da una vita. Matt vuole esprimere la sua gratitudine al suo amico e badante mediante la donazione della sua splendida casa.

O’Sullivan, padre di 3 figli, ha rivelato ai microfoni dell’Irish Mirror: ‘Conosco Matty da 30 anni. Siamo diventati molto amici dopo la rottura del mio secondo rapporto. Ho portato Matt con la mia macchina a varie feste ed eventi simili. E’ diventato amico di tutti i miei amici, lo hanno amato tutti’.

Sia Matt che Michael stanno vivendo un momento non proprio felice della loro esistenza: il primo ha un problema al nervo ottico; il secondo, dopo la separazione con la seconda moglie, è diventato un senzatetto.

“Sono rimasto con lui per un po’, e a un certo punto mi ha detto: ‘Perché non resti qui?’. Mi piacerebbe trascorrere con lui molto tempo, ma non vivere nella sua casa”, ha dichiarato Michael.

Nozze in Irlanda

O’Sullivan ha detto che Matt non ha soldi per pagarlo, quindi ha intenzione di restituire il favore donandogli la sua casa. L’anziano avrebbe detto al suo badante che non vuole lasciarlo in mezzo alla strada. Quella, in fin dei conti, è la fine che Michael rischia di fare quando l’83enne passerà a miglior vita.

Lasciare in eredità una casa del genere però significa pagare una tassa di successione altissima. La coppia ha così deciso di convolare a nozze per ovviare alla problematica, visto in Irlanda è ammesso il matrimonio tra persone dello stesso sesso.