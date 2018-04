Aneurisma addominale scambiato per lombosciatalgia al Policlinico Casilino

Un altro presunto caso di malasanità in Italia. La presunta vittima, stavolta, è la 49enne Daniela Sabbatini, una donna romana deceduta dopo

aver sopportato tanto dolore per un aneurisma addominale. I medici del Policlinico Casilino di Roma hanno scambiato tale patologia per una lombosciatalgia, ovvero un forte dolore alla schiena. I familiari di Daniela sono certi che la donna si poteva salvare.

Medico di base le aveva prescritto tachipirina

Annamaria, sorella di Daniela, non dimenticherà mai i giorni di dolore della 49enne al Policlinico Casilino di Roma: ‘Tutto è iniziato il 18 marzo, Daniela aveva leggeri dolori ai reni e alla gamba sinistra, ma qualche anno fa era stata operata per un’ernia e aveva sottovalutato il problema. Il medico di base le aveva prescritto la tachipirina, ma il dolore era aumentato. La sera del giorno successivo, mio padre mi telefonò per dirmi che Daniela stava molto male: si contorceva dal dolore, sudava tantissimo e l’abbiamo dovuta cambiare tre volte prima di farla salire sull’ambulanza’.

Daniela era stata trasportata immediatamente al Pronto soccorso del Policlinico Casilino ma aveva dovuto attendere diverse ore prima della visita. E’ assurdo o no? E’ mai possibile che una persona sofferente non venga minimamente presa in considerazione dal personale sanitario di una struttura sanitaria della Capitale?

‘Era su una sedia, con dolori terribili e l’ago della flebo era uscito dalla vena. Si è alzata per chiedere quanto mancava alla visita, ma è quasi svenuta. Mi hanno fatta uscire, sono rimasta con mio padre in sala d’attesa. Lei mi mandava messaggi per chiedermi aiuto, ma non potevo entrare’, dice la sorella di Daniela, a cui i medici avrebbero chiesto se la 49enne soffrisse di problemi psichiatrici. Daniela era sana di mente.

Momenti terribili al Policlinico Casilino

La sorella di Daniela continua a raccontare quei terribili momenti: ‘Quando l’ho vista mi sono spaventata. Era a letto, ancora cosciente ma tutta storta, un braccio blu e gonfio, una flebo infilata in un piede e continuava a lamentarsi per il dolore con un filo di voce, si contorceva, ma mi diceva grazie per essere lì e scusa, ripeteva, scusami. Mi guardava, ma gli occhi non erano più i suoi: lei li aveva azzurri, erano diventati di un grigio velato e la parte inferiore del corpo era livida, fredda. I medici credevano fosse meningite e decidono di ricoverarla in rianimazione. La dottoressa che l’aveva visitata la prima sera mi ha detto di andare a salutarla, subito, prima che la portassero in reparto. Sono riuscita a dirle che dopo l’esame mi avrebbe trovata lì a aspettarla, lei ha annuito, non poteva più parlare. È stata l’ultima volta che l’ho vista viva’.

La diagnosi giusta era arrivata solo poche ore prima del decesso della 49enne. Annamaria Sabbatini ha detto in merito: ‘Verso le 13 ci hanno detto che aveva un aneurisma addominale, con un inizio di ischemia celebrale e addensamento di sangue nei polmoni. C’erano pochissime speranze. Le avevano trovato anche una neoplasia ai polmoni, ma dissero che era l’ultimo dei problemi’.

‘Prima o poi tocca a tutti’

La Sabbatini ha sofferto molto prima di morire. E’ capitato a molti, per carità, ma quello che stupisce è l’incapacità del personale dei sanitari del nosoocomio romano di eseguire tempestivamente una corretta diagnosi e lenire i dolori della paziente. Tutto qua. ‘Non possiamo più salvarla, ma prima o poi tocca a tutti’, avrebbe detto un dottore alla madre di Daniela, morta il 20 marzo scorso alle 18.35 di quel 20 marzo. I parenti di Daniela hanno chiesto l’esame autoptico ma il referto verrà consegnato il prossimo 5 maggio 2018.

Il decesso della Sabbatini ha scosso anche la Regione Lazio che ha esortato il Centro Regionale Rischio Clinico ad effettuare un’interrogazione clinica. Un comunicato della Regione recita: ‘La relazione aiuterà ad avere un quadro completo della situazione’.

Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, ha affermato: ‘L’Ordine ha chiesto alla Direzione dell’ospedale e al dirigente medico della struttura di avere, nelle prossime ore, una relazione dettagliata sull’evento. Questo al fine di individuare le eventuali responsabilità ed evitare di mettere sul banco degli accusati medici e professionisti magari senza alcuna ragione e prima dell’accertamento puntuale delle cause che hanno provocato il decesso’.