Anna Tatangelo dimentica Gigi D’Alessio con Stash?

Chissà se Anna Tatangelo sta cercando veramente di archiviare il prima possibile la storia d’amore con Gigi D’Alessio? La cantante di Sora è stata avvistata recentemente in un locale milanese con Stash leader dei dei The Kolors. Sembrerebbe che tra i due ci sia del tenero, nonostante lui sia molto più giovane di lei. Stash, al secolo Antonio Fiordispino, è uscito dalla fucina di ‘Amici’ di Maria De Filippi ed ha partecipato con la sua band all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Frida’.

Insieme in un locale milanese

I gossip degli ultimi giorni riferiscono di una presunta liaison tra Anna Tatangelo e Stash. Dagospia ha scritto di una particolare uscita notturna: ‘Anna Tatangelo si è incrociata con un altro cantante. Sarebbe stata vista con Stash, il bellone dei The Kolors, al Major, locale milanese in cui, guarda caso, si fa musica dal vivo’. I fan della Tatangelo non si aspettavano un presunto flirt tra la loro beniamina e il cantante dei The Kolors.

Tra la Tatangelo e Stash è vero amore, semplice amicizia o collaborazione professionale. Attualmente non si può escludere nessuna ipotesi. L’unica cosa certa è che Gigi D’Alessio e l’artista di Sora non stanno più insieme. Anna, recentemente, ha fatto infuriare la figlia di Gigi, Ilaria, con le parole proferite durante un’intervista rilasciata al Maurizio Costanzo Show.

‘Dopo 13 anni ci siamo presi un po’ di tempo, ma siamo due genitori che si impegnano tantissimo’, aveva rivelato la Tatangelo dai salotti del programma condotto da Maurizio Costanzo. Era stata la prima volta che la cantante di Sora aveva parlato pubblicamente della fine della storia con Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio resta uomo più importante della sua vita

loading...

Maurizio Costanzo aveva chiesto ad Anna se ci fosse qualche possibilità di tornare con Gigi. Lei, subito, aveva detto: ‘C’è un bellissimo rapporto con Gigi e quello che succederà ce lo dirà il futuro. Noi donne abbiamo bisogno di alcune conferme quotidianamente e quando non arrivano si cresce, per me è stato ed è la persona più importante della mia vita. Quando mi sono messa con lui sono uscita dalla casa dei miei genitori e sono andata a vivere con lui ero giovanissima’.

La Tatangelo aveva anche accennato alla reazione del figlioletto alla rottura con D’Alessio: ‘I bambini fanno finta di non capire niente, ma poi la battutina te la fanno sempre… Sono sempre stata per la famiglia e per l’amore, mi sono presa pure tante critiche all’epoca’. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno avuto un figlio che, oggi, ha 8 anni.

Dopo le parole della cantante, erano arrivate anche quelle di D’Alessio, in collegamento telefonico con il Maurizio Costanzo show: ‘Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano… Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue’.

Gigi? Il classico napoletano

Perché Gigi e Anna si sono lasciati? Difficile saperlo. Lei si è limitata ad affermare che ‘Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano’. Parole che hanno fatto male a Ilaria D’Alessio, figlia che Gigi ha avuto con l’ex moglie. A gettare acqua sul fuoco ci ha poi pensato Claudio, il fratello di Ilaria.

Il post al vetriolo di Ilaria D’Alessio

Ecco il post pubblicato su Instagram, e poi rimosso, da Ilaria D’Alessio: “Perché continuare a dire di avere un ottimo rapporto con i figli? Non è vero, non è mai stato vero. Sarebbe stato bello avercelo, una volta passati i rancori. Io ci ho provato! Alla fine siamo talmente coetanee che probabilmente sarebbe potuto nascere un qualcosa di naturale, spontaneo. Durante tutti questi anni ho cercato di cancellare il dolore e la sofferenza che ho vissuto giorno dopo giorno accanto a mia madre cercando con tutta me stessa un vero rapporto con la compagna di mio padre. Ammiro chi riesce ad accettare una nuova figura accanto al proprio genitore da un momento a un altro… Eppure io c’ho provato! Nonostante tutto, questo ‘BEL RAPPORTO’ non c’è mai stato, mai! Più passavano gli anni e più mi rendevo conto che questa donna era davvero cattiva e non adatta per nulla alla spontaneità e alla VERA semplicità della nostra famiglia”.