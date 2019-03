Annuncia la tua ricerca di lavoro!

Trovare lavoro è un impegno quotidiano e avviare una ricerca di lavoro è il primo step verso l’assunzione tanto desiderata. Cercare lavoro è impegnativo e avere le idee chiare su alcuni punti può essere una buona partenza: preparare un buon curriculum, capire per quale posizione lavorativa ci si vuole candidare, individuare le aziende che interessano, vagliare le liste di annunci lavoro a cui rispondere. Dopo aver considerato questi suggerimenti, potreste anche considerare l’idea di creare un vostro annuncio di ricerca lavoro. Ecco qualche consiglio su come crearlo!

Crea il tuo annuncio!

Inizia con il creare un annuncio semplice nel contenuto, chiaro e che sia comprensibile per chi lo legge. È importante che chi legge l’annuncio comprenda in modo chiaro le tue compentenze e le mansioni che sei in grado di svolgere.

Un annuncio di ricerca di lavoro deve puntare sul mettere in luce le proprie doti, senza esagerare, ed è assolutamente sconsigliato di inventare competenze o esperienze non reali.

È importante che gli annunci siano specifici per categoria, evitando di mescolare offerte di collaborazioni come segretaria, a proposte come stiratrice saltuaria. È consigliabile fare una distinzione per avere maggiore visibilità ed attendibilità.

Inizia con un titolo che riassuma il senso dell’annuncio e che non sia scontato, indicando la propria professionalità e/o genere, es.: laureta/o in scienze della formazione cerca lavoro come baby sitter. Se volete aggiungere anche la località del luogo di lavoro, avrete un punto in più per trovare impiego nella zona di interesse.

Cerca di indicare anche la tua disponibilità, se feriale e/o festiva, le preferenze dei giorni e fasce orarie, disponibilità oraria, se part time o full time. In questo modo fornirai una gamma più ampia di informazioni per una selezione più accurata.

Non dimenticare i recapiti per farti contattare: il classico ed immediato è il numero di cellulare, poi c’è l’e-mail. È preferibile evitare di lasciate il numero di casa in quanto potrebbe essere usato per rintracciare l’indirizzo della vostra abitazione.

Se l’annuncio che avete creato è su un volantino e quindi di carta, per attirare l’attenzione potreste scegliere di inserire un’immagine contestualizzata al lavoro che state cercando, come per esempio: se vi state proponendo per un lavoro come baby sitter, potreste aggiungere un’immagine di un cartone animato, disegni colorati, tanti palloncini e pupazzi. Nel caso stiate cercando un impiego in un settore più tecnino è consigliabile usare uno stile più discreto.

Annuncio fatto: fatti conoscere!

L’anuncio è stato fatto e deve essere distribuito! Se lo avete fatto in formato cartaceo, potreste distribuirlo tra conoscenti, chiedere agli esercizi commerciali con cui siete in confidenza.

I luoghi migliori in cui poter essere visibili sono quelli con maggiore affluenza: farmacie, supermercati, botteghe, negozi per bambini, tabacchi e bar.

Non dimenticate i luoghi frequentati dagli studenti se volete dare ripetizioni, come copisterie, biblioteche e negozi di cartoleria.

Se l’annuncio è online cercate di scegliere siti attendili e non troppo dispersivi. Scegliete la categoria giusta della proposta di lavoro e una fotografia discreta che vi rappresenti. Le parole chiave sono semplicità e professionalità.