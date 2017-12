Anziana cacciata di casa e lasciata al freddo dai figli

Insensibilità assurda quella di un uomo e una donna, fratello e sorella, che vivono a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia. La donna avrebbe iniziato a litigare con la madre 76enne, affetta da problemi di deambulazione, e senza pensarci su l’ha cacciata di casa. Fuori faceva molto freddo (la temperatura aveva lambito i -3°C). La pensionata ha passato molto tempo al gelo, finché non è stata notata da un vicino di casa, che ha subito chiamato il 118. Se l’anziana non fosse stata scoperta dal vicino di casa, chissà cosa le sarebbe accaduto.

Figli denunciati

L’ambulanza ha trasportato l’anziana intirizzita in ospedale e i medici l’hanno visitata e curata. Pericolo scampato per la pensionata di Gattatico. I figli sono stati denunciati per abbandono di incapace.

Non si conosce ancora il motivo per cui i figli della 76enne si sono comportati in una maniera a dir poco agghiacciante. La donna ha cacciato di casa la madre e il fratello aveva assicurato alla signora che sarebbe tornato a prenderla con la macchina. Frottole.

In base a una prima ricostruzione, la pensionata avrebbe passato al gelo più di un’ora. Dopo le visite e le cure in ospedale, la 76enne è stata sottoposta a un ‘ricovero sociale’ perché nessuno dei figli e dei parenti si era presentato nel momento delle dimissioni. I carabinieri, alla fine, hanno convinto il terzo figlio della pensionata, anche lui inizialmente restio ad accogliere nella sua abitazione l’anziana madre.

L’obbligo di assistere i genitori malati o disabili

Adesso due fratelli emiliani dovranno vedersela con la giustizia. Al di là dei doveri morali, assistere i genitori è anche un dovere giuridico, confermato spesso dalla giurisprudenza.

L’anno scorso, una sentenza del tribunale di Firenze aveva rimarcato che ‘il figlio che volontariamente non presta assistenza e non aiuta il genitore malato o disabile commette reato’.

I giudici fiorentini avevano voluto rammentare che i figli non possono assolutamente bypassare il dovere di assistere il padre o la madre in difficoltà.

Se i genitori malati o disabili vengono lasciati soli a se stessi dai figli si configura il reato di abbandono di incapace.