Appendicite degenera in peritonite, Giacomo muore a 7 anni

Un bimbo di soli 7 anni, Giacomo, è morto per un’appendicite degenerata in peritonite. Il piccolo viveva a Camerano, in provincia di Ancona, e si era sentito male a casa dei nonni. Il personale sanitario aveva constatato la gravità delle condizioni del minore, che aveva febbre alta e non riusciva a respirare bene. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Dall’esame autoptico, eseguito presso gli Ospedali riuniti dal team di medici diretto dal dottor Giorgetti, si è evinto che il piccolo Giacomo è deceduto per un’appendicite degenerata in peritonite. Non ci sono dubbi.

Vomito e nausea

Giacomo, secondo le prime informazioni, aveva accusato da diversi giorni i tipici sintomi dell’appendicite, come dolori lancinanti all’addome, vomito, nausea e febbre alta. Il decesso è stato conseguenza di un forte shock da infezione generalizzata. Giacomo è stato strappato alla vita presto, troppo presto. Aveva ancora tanto da vivere.

Un altro bimbo è stato stroncato dall’appendicite ovvero un’infiammazione dell’appendice, una minuta convessità dell’intestino posta sul lato destro dell’addome. Nelle fasi iniziali si sente un dolore vicino all’ombelico che, col passar del tempo, si estende alla parte bassa e destra della pancia. In genere, la problematica si risolve con l’asportazione dell’appendice mediante un intervento chirurgico.

Appendicite: cos’è e perché sopraggiunge

Molte persone, essenzialmente i bimbi, accusano un’infiammazione dell’appendice, una protuberanza dell’intestino dalle dimensioni simili a quelle di un verme stretto e lungo situato prima del colon. Arrigo Barabino, primario di gastroenterologia pediatrica presso l’Ospedale Gaslini di Genova, ha spiegato un po’ cos’è l’appendicite e il motivo per cui colpisce: ‘La sua esatta funzione non è ancora ben chiara, ma recenti ricerche indicano che l’appendice abbia il compito di custodire una microflora di riserva: fungerebbe cioè da riparo per i batteri benefici, da utilizzare per ripristinare la flora microbica intestinale in caso di necessità, ovvero dopo alterazioni della flora dovute ad infezioni intestinali’.

L’appendice può infiammarsi per varie ragioni. In tal caso sopraggiunge l’appendicite. La protuberanza nell’area bassa dell’addome può infiammarsi, ad esempio, se viene bloccata da parti di escrementi duri. Si parla di appendicite in peritonite nel momento in cui la convessità viene bucata e il pus si diffonde nel peritoneo. Il bimbo che accusa l’appendicite in peritonite ha un addome duro e teso ed avverte nausea e vomito. Il viso assume una colorazione grigiastra e compare la febbre alta.

Meglio la chirurgia delle terapie antibiotiche

Se un adulto sospetta che un bimbo abbia l’appendicite in peritoneite deve subito portarlo dal medico o al Pronto soccorso. Il medico riuscirà a capire con pochi gesti se il minore ha l’appendicite o no. Di solito, quando il medico tocca l’addome, il bimbo sente molto dolore. Generalmente, anche se l’appendicite è nello stadio iniziale, si asporta chirurgicamente. La cura con gli antibiotici potrebbe non eliminare completamente il problema e, dopo l’interruzione della terapia, potrebbe ripresentarsi.

Sebbene sia un’operazione semplice, l’asportazione dell’appendice viene eseguita sempre in anestesia generale sui bimbi. Barabino ha dichiarato che ‘l’intervento può essere quello chirurgico classico, oppure, da alcuni anni, si fa sempre più spesso in laparoscopia, cioè praticando piccoli buchini nella pancia dove si introducono strumenti endoscopici che riescono ad estrarre l’appendice’.

I bimbi vengono spesso sottoposti a interventi chirurgici ma l’appendicite è sicuramente una delle maggiori ragioni di ricorso alla chirurgia in età infantile. Come mai colpisce in tenera età? Esiste un modo per prevenire l’appendicite? L’esperto Barabino ha spiegato: ‘Non c’è un motivo preciso per cui viene l’appendicite, né ci sono abitudini o stili di vita scorretti che predispongano all’infiammazione, come ad esempio la stitichezza. Quel che riscontriamo è che ricorre con maggiore frequenza nella fascia d’età dai 2 ai 14 anni. Molto rara invece nei primi 2 anni di vita, quando però, se si verifica, presenta un decorso molto più rapido e grave dal momento che la risposta dell’organismo all’infezione è meno efficace’.