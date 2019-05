Aria ha bisogno di un trapianto di midollo: gara di solidarietà per la piccola

Appello sui social e su Facebook per aiutare la piccola Aria, una bambina di soli due anni affetta da una rara malattia. La famiglia della bambina ha deciso di lanciare una raccolta fondi e una raccolta firme per dare una speranza di vita alla piccola Aria.

La raccolta firme e fondi

Ilira Radhima, una giovane ragazza, sta cercando si aiutare Adjola e le sue figlie attraverso la sua pagina Facebook. Adjola è una giovane mamma di tre bambine e tra esse c’è la piccola Aria, nata il 28 marzo di due anni fa in Albania. Purtroppo Aria è nata con una rarissima anemia che le fu diagnosticata dalla nascita e attualmente l’unica speranza disponibile è quella del trapianto di midollo osseo poiché non esiste una vera e propria cura specifica per la sua patologia.

Ilira Radhima, insieme alla famiglia di Aria, hanno lanciato un appello tramite tutti i social, Facebook compreso per aiutare la piccola Aria. Inoltre, è possibile firmare una petizione sulla pagina Charge.org cercando la campagna “Un trapianto di midollo per la piccola Aria”.

L’aiuto a questa giovane donna e sua figlia è fondamentale anche per ricevere le cure necessarie e per affrontare i viaggi presso l’ospedale Bambino Gesù nel quale la piccola è seguita costantemente.

Proprio per questo motivo è stata lanciata anche la raccolta fondi sulla pagina ufficiale del sito Go Found Me nel quale basta cercare: “Un trapianto di midollo per la piccola Aria”. Fino ad ora sono stati donati 660 euro dei 5mila necessari per regalare una piccola speranza a Aria e alla sua famiglia.

La battaglia di Aria

La battaglia di Aria inzia il 28 marzo 2017, giorno della sua nascita, quando i medici le diagnosticano una rara malattia. Questa è l’anemia di Blackfan Diamond, la quale non consente all’apparato cardiocircolatorio di ricevere al suo interno un corretto circolo sanguigno.

Inizialmente, i medici del suo Paese d’origine, pensavano che si trattasse di un problema legato a un malfunzionamento del cuore e la madre della piccola, Adjola, non convinta di ciò volle una conferma dagli esperti dottori dell’ospedale Bambino Gesù.

Di qui la conferma e la triste scoperta della verità. La situazione è molto complessa poiché Aria necessità di un trapianto di midollo osseo per avere una speranza di vita. La piccola è stata inserita all’interno della lista per i riceventi di trapianto, ma rischia di uscirne poiché non ci sono ancora risposte alla richiesta della completa documentazione per quanto riguarda la permanenza di soggiorno in Italia.

La bambina, insieme a sua madre e alle sue sorelle, che frequentano le scuole pubbliche italiane, già risiede in Italia, ma se non otterrà i documenti del permesso rischierà di essere depennata dalla lista. Chiunque voglia partecipare può dare una mano anche donando vestiti, giocattoli o beni di prima necessità.

Chiunque voglia chiarimenti, informazioni, consultare qualsiasi documentato con ricevute, foto e referti può contattare direttamente Ilira Radhima sulla sua pagina Facebook o scrivendole sull’indirizzo mail [email protected]. Il passaparola è molto importante per dare una speranza a Aria e a tutta la sua famiglia.