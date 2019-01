Avanti un altro: Paolo Bonolis perde le staffe e tira uno schiaffo al Bonus

Show esilarante a Avanti un altro dove Paolo Bonolis perde le staffe per difendere il suo amico e collega Luca Laurenti. Il conduttore tira uno schiaffo al Bonus, Daniel Nilsson.

Paolo Bonolis perde le staffe durante Avanti un altro e va in difesa del suo amico e collega di sempre Luca Laurenti. il conduttore, durante la puntata del programma targato Mediaset, era intento a porre al concorrente delle domande riguardanti l’argomento ‘La Tromba’.

Fin qui nulla di strano, fin quando il Bonus Daniel Nilisson, il Bonus e bel ragazzotto del programma ha iniziato a ridere. Paolo Bonolis aveva chiesto a Luca Laurenti di formulare delle domande riguardanti l’argomento selezionato per la prova che era in corso. Il cantante e musicista era in evidente imbarazzo e difficoltà e non riusciva a trovare nessuna frase senza commettere qualche gaffe.

Lo schiaffo al Bonus Daniel Nilsson

Lo schiaffo al Bonus Daniel Nilsson è arrivato dallo stesso Paolo Bonolis, che quando ha visto il ragazzotto ridere per l’impaccio del collega, ha lasciato la sua postazione e si è diretto verso di lui.

Così, il conduttore ha tirato un buffetto al belloccio del programma mettendolo al suo posto e dicendogli, con l’inconfondibile accento romano: “A coso! Questo è amico mio” – poi continua – “Tu ridi de tu sorella, de tu fratello al posto tuo! Capito?”. Ovviamente, la scena ha generato un po’ di risate da parte del pubblico poiché Paolo Bonolis stava scherzando con il valletto del programma e ovviamente la notizia è diventata virale. Virale è diventato anche il video di Francesco Chiofalo che ha salutato i fan dopo l’intervento al cervello.