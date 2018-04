Barbara Bush è morta, l’ex first lady Usa aveva 92 anni

Dolore negli Stati Uniti per la morte di Barbara Bush, ex first lady americana e moglie di George H.W. Bush. Barbara è deceduta ieri, martedì 17 aprile 2018. Lo ha reso noto un comunicato dell’ufficio di George H.W. La donna, 92 anni, era stata la seconda donna nella storia degli Stati Uniti ad essere first lady e madre di un presidente. Domenica scorsa, attraverso un comunicato, la famiglia Bush aveva fatto sapere che Barbara non voleva più essere sottoposta ad altri trattamenti medici, cercando invece conforto e calore a casa. Non è stato detto nulla riguardo ai suoi problemi di salute.

Il dolore di George W. Bush

‘La mia cara madre è morta all’età di 92 anni. Laura, Barbara, Jenna e io siamo tristi, ma le nostre anime sono risolte perché sappiamo che la sua era… Barbara Bush era una favolosa First Lady e una donna diversa da qualsiasi altra. Aveva portato leggerezza, amore e alfabetizzazione a milioni di persone’, ha scritto nelle ultime ore l’ex presidente George W. Bush, aggiungendo: ‘Per noi, lei era molto di più, la mamma ci teneva sulle spine e ci ha fatto ridere fino alla fine. Sono un uomo fortunato perché Barbara Bush era mia madre. Mancherà molto alla nostra famiglia. Vi ringraziamo per le preghiere e auguri’.

Il cordoglio di Trump e Clinton

L’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso il suo cordoglio su Twitter, ricordando che Barbara Bush ‘era una sostenitrice della famiglia americana’. Ecco invece la dichiarazione di cordoglio pubblicata dall’ex presidente Usa Bill Clinton e dalla moglie Hillary Clinton, ex segretario di Stato ed ex candidato alla presidenza della Casa Bianca: ‘Barbara Bush era una donna straordinaria. Aveva grinta e grazia, cervello e bellezza. Era feroce e grintosa a sostegno della sua famiglia e dei suoi amici, del suo Paese e delle sue cause. Ci ha mostrato come è una vita onesta, vibrante e piena. Hillary e io piangiamo la sua scomparsa e benedico la sua memoria. Non dimenticheremo mai la cortesia e la gentilezza che lei e il presidente Bush ci hanno mostrato, a partire da quando ero governatore, nel 1983. Farò sempre tesoro delle mie visite estive a Kennebunkport. Barbara scherzava sul fatto che George e io trascorrevamo così tanto tempo insieme, che ero diventato quasi un membro della famiglia, la pecora nera che si era persa. I nostri cuori e le nostre preghiere vanno al Presidente Bush; a George, Jeb, Neil, Marvin, Doro, e ai suoi nipoti e pronipoti; e a tutta la famiglia Bush che amava così tanto. Sappiamo che attraverso di loro la sua straordinaria forza, calore e intelligenza e la sua devozione per il nostro Paese vivranno’.

Paul Ryan, il presidente della Camera, ha invece scritto che Barbara ‘detiene un posto venerato nei cuori di generazioni di americani’. Secondo l’annuncio funebre ufficiale della famiglia Bush, la salma di Barbara sarà visibile tra le 12:00 e mezzanotte di venerdì prossimo, 20 aprile 2018, presso la chiesa di San Martino, a Houston. Ovviamente possono recarsi in tale location solo persone che hanno ricevuto un invito.

La Bush ha speso tutta la sua vita a rendere migliore la società, senza mai mettere in discussione la sua convinzione, ovvero che essere moglie e madre fosse il suo più grande contributo alla società. Durante un’intervista rilasciata a Norah O’Donnell, nel 2016, Barbara aveva detto: ‘No, sono la madre di bambini meravigliosi e la moglie del più grande uomo del mondo’. La O’Donnell l’aveva definita come amata dal popolo americano. Barbara Bush era devota al partito repubblicano ma non aveva mai avuto paura di mettere in risalto eventuali pecche nel partito. Barbara non aveva mai condiviso la politica e l’atteggiamento dell’attuale presidente Trump. L’ex first lady si era detta incredula per alcune cose che l’allora candidato alla Casa Bianca Trump aveva detto sulle donne: ‘Voglio dire, incredibile, non so come le donne possano votare per qualcuno che ha detto quello che ha detto su Megyn Kelly…’.

Il ballo di fine anno con Bush

Barbara Pierce nacque a Rye, New York, nel 1925. Fu la terza figlia di Pauline e Marvin Pierce, manager di una rivista. Barbara aveva 16 anni la prima volta che incontrò quello che sarebbe diventato suo marito. La scintilla tra George Herbert Walker Bush e la Pierce scoccò a un ballo scolastico a Greenwich, nel Connecticut. George la corteggiò per svariati mesi, invitandola infine al ballo di fine anno. ‘Dopo il ballo, mi ha accompagnato a casa e, di fronte al mondo, si è chinato e mi ha baciato sulla guancia. Sono fluttuata nella mia stanza e ho tenuto la povera ragazza con cui stavo dormendo tutta la notte sveglia mentre le facevo ascoltare come Poppy Bush era il più grande essere umano vivente sulla faccia della Terra’, recita un memoriale scritto dalla signora Bush nel 1994. Se n’è andata una grande donna. R.I.P.