Bergamo: donna di 49 anni travolta e uccisa da un auto

A Bergamo una donna di 49 anni è stata travolta e uccisa da un auto in corsa. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Si indaga per capire la dinamica dell’incidente.

La donna di 49 anni travolta e uccisa

La donna di 49 anni è stata travolta e uccisa da un auto in corsa a Calcinate, in località Molirotto, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto quando da poco erano passate le ore 7.00 dell’8 gennaio 2019 e ancora non si hanno notizie precise su quanto avvenuto. Alcuni passanti, che hanno trovato la donna sul ciglio della strada, hanno subito allertato i sanitari poiché le condizioni della donna sono apparse da subito molto gravi.

La donna di 49 anni, della quale ancora non sono state rilasciate le generalità, è stata soccorsa dagli uomini del 118 arrivati sul luogo della tragedia con un’ambulanza e un’auto medica. Come riportato da radiolombardia.it, i paramedici nulla hanno potuto per salvare la donna, che è deceduta poco dopo il loro arrivo.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire e le forze dell’ordine, arrivate nell’immediato sul luogo dell’incidente, hanno iniziato a effettuare tutti i rilievi del caso, per determinare la esatta dinamica della tragedia. Si indaga per capire quale sia la macchina che ha travolto e ucciso la donna.

