Bill Cosby, attore de ‘I Robinson’, rischia fino a 30 anni di carcere

L’attore comico Bill Cosby è stato ritenuto colpevole di 3 reati di aggressione indecente aggravata in Pennsylvania, e potrebbe passare fino a 30 anni in carcere per il reato commesso nel 2004. Nel corso di un nuovo processo Cosby è stato condannato all’unanimità. I pubblici ministeri hanno portato in aula nuove testimonianze e prove contro l’uomo che un tempo, nell’immaginario collettivo, rappresentava un padre modello.

L’accusa di Andrea Constand

Il primo processo a carico dell’attore de ‘I Robinson’ si era concluso l’anno scorso. I giurati erano dubbiosi sulla sua colpevolezza, nonostante le dozzine di accuse di violenza sessuale fatte da tante donne, tra cui la 45enne Andrea Constand. Questa è stata la prima donna che ha accusato di stupro il celebre attore, star della sit-com ‘I Robinson’, trasmessa negli anni ’80 e ’90.

La Constand ha raccontato di essere stata aggredita e stuprata da Cosby nella sua casa, nel gennaio 2004, quando era dipendente della Temple University di Philadelphia.

Cosby rischia anche una pesante multa

Il comico americano, oggi ottantenne, rischia una pena massima di 10 anni di reclusione per ogni condanna, e una multa fino a 25mila dollari. Cosby verrà condannato dunque a 30 anni di reclusione? Secondo gli esperti, l’attore farà il possibile per ottenere una condanna lieve, anche perché i fatti risalgono allo stesso periodo.

Se il magistrato seguirà alla lettera il dettato della legge statale, l’attore dovrà restare in prigione almeno fino a quando non avrà compiuto 85 anni. I pubblici ministeri, recentemente, hanno fatto presente in aula che la cauzione di un milione di dollari dovrebbe essere revocata perché Cosby è ricchissimo, essendo titolare anche di un aereo privato. Il giudice però ha respinto la richiesta. Si tornerà in aula fra 90 giorni.

Sostenitrici di #MeToo in festa

Dozzine di donne, negli ultimi anni, hanno detto di essere state drogate e violentate da Bill Cosby, colui che per molti rappresenta il perfetto padre americano. L’attore de ‘I Robinson’ rischia grosso, rischia di passare molto tempo in carcere. Il recente verdetto di una giuria della Pennsylvania ha stabilito che Bill Cosby è colpevole di tre accuse di aggressione aggravata e indecente. La sentenza ha fatto esultare tutte coloro che sostengono il movimento #MeToo.

Tre anni fa Cosby era stato accusato di aggressione e stupro da Andrea Costand. Questa ha riferito di essere stata drogata e molestata da Cosby. Il caso era arrivato in tribunale l’anno scorso ma si era chiuso con un errore. A farlo riaprire, di recente, è stato il movimento #MeToo che ha permesso di mettere in risalto gli abusi commessi da potenti personaggi del mondo dello spettacolo. Uno su tutti il produttore hollywoodiano Harvey Weinstein.

‘Oggi, questa giuria ha mostrato che cosa sta dicendo il movimento #MeToo, e che le donne sono degne di essere credute’, ha affermato Lili Bernard, una delle tantissime donne che hanno accusato Cosby di stupro, davanti al tribunale della contea di Montgomery.

‘L’anno scorso, quando mi trovavo nell’aula del primo processo, e il verdetto era stato sospeso, aveva provato molta delusione’, ha rivelato la Bernard ai giornalisti.

Gloria Allred, rappresentante di oltre 300 donne che hanno accusato l’attore de ‘I Robinson’, tra cui alcune che hanno deciso di testimoniare in aula ha espresso la sua felicità in quanto ‘finalmente possiamo dire che le donne sono credute, e non solo su #MeToo, ma in un tribunale dove erano sotto giuramento, dove avevano testimoniato in modo veritiero, dove erano state attaccate, dove erano state offese dove ci sono stati tentativi di screditarli’.