Bimbo investito dal Suv della mamma, donna faceva retromarcia

Una manovra effettuata con la propria auto, nello specifico un Suv, e poi la morte. Un bimbo di 4 anni è deceduto alla periferia di Brescia per i traumi riportati a seguito dell’incidente avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione. La madre stava effettuando una retromarcia col suo Suv e non si era accorta del piccolo. Invece il minore era lì dietro ed è stato travolto. Una scoperta terribile per la madre bresciana, che non saprà mai perdonarsi quel gesto. Il fatto drammatico è avvenuto in via Ronchi San Francesco di Paola. Dopo il trasporto agli Spedali civili di Brescia, il bimbo è morto. La madre della vittima continua a ripetere che non si era resa conto della presenza del figlio.

Condizioni gravissime

Una tragica fatalità. Questa è l’ipotesi più verosimile avanzata dalle forze dell’ordine di Brescia in merito all’incidente avvenuto nelle ultime ore alla periferia del capoluogo lombardo. Vano per il bambino il trasporto all’ospedale. Le sue condizioni erano gravissime e i medici non hanno potuto salvarlo. Il minorenne è spirato ieri sera a causa dei gravi traumi e della ferite riportate.

loading...

Bimbi che muoiono a casa dei veicoli condotti dai genitori, dai parenti o da sconosciuti. Sempre nel Bresciano un bimbo di 22 mesi era stato travolto da una macchina. Il guidatore non si era fermato a prestare assistenza, continuando la sua corsa. La Polizia stradale, subito arrivata in via Mazzini, a Breno, aveva cercato di risalire al pirata della strada. Un grave incidente stradale, avvenuto alle 18 di domenica. Sul luogo del dramma erano arrivati immediatamente un’automedica e un’autoambulanza.

Fortunatamente, il piccolo se l’era cavata con lievi ferite ed ecchimosi trattate dal personale sanitario dell’ospedale di Esine. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo stava passeggiando con il padre e, probabilmente, era stato urtato dal veicolo. Il destino ha voluto che l’impatto non fosse violento. Vero è che si è trattato di un fatto grave.

Per risalire al pirata della strada che aveva urtato il bimbo di 18 mesi, a Breno, sono stati visionati i filmati ripresi dalle tante telecamere poste in zona. La Polizia stradale aveva comunque invitato il pirata della strada a presentarsi volontariamente al Comando per ricostruire perfettamente la dinamica dell’incidente.

Padre investe figlio

Aveva 18 mesi anche il bimbo che, l’anno scorso, era stato travolto dall’auto del padre che effettuava una manovra nel cortile di casa. Un errore fatale del genitore. Il papà, come la mamma della provincia di Brescia, non si era accorto della presenza del bimbo. Un fatto terribile che aveva sconvolto la piccola comunità di Puianello di Castelvetro, dove viveva la vittima. Dopo l’incidente, il bimbo era stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, era rimasto schiacciato da una ruota dell’auto. Il piccolo avrà provato tanto dolore prima di morire. I medici del Policlinico ne avevano disposto il trasferimento nel reparto di Terapia intensiva.

Col passar delle ore, le condizioni del minore erano peggiorate ed ogni tentativo di rianimazione era risultato inutile. Un episodio a dir poco tragico che aveva scosso non solo i genitori e i parenti del bimbo ma anche il personale sanitario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. La morte sarebbe stata dovuta a un trauma cranico. Il padre del minore, per atto dovuto, è stato indagato per omicidio colposo.