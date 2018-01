Blogger Logan Paul posta video di persona suicidata e poi chiede scusa

Il popolare blogger Logan Paul ha chiesto scusa a tutte quella persone che sono rimaste sconvolte alla vista del video postato recentemente su YouTube, ritraente una persona suicidata in un bosco giapponese. Tale zona è stata ribattezzata come ‘luogo dei suicidi’. Il filmato, poi rimosso, mostrava un cadavere appeso a un albero. Logan, che ha milioni di followers su Twitter e YouTube ha scritto: ‘Da dove comincio. Iniziamo con questo: mi dispiace’.

Logan avrebbe scherzato davanti al cadavere

Stavolta Logan Paul si è beccato tante critiche. La maggioranza degli internauti lo ha stigmatizzato non tanto per la scena cruenta in sé ma per il suo atteggiamento. Il blogger si sarebbe messo a ridere, deridendo il cadavere.

Il video postato domenica scorsa mostra Paul che cammina con alcuni amici nella foresta di Aokigahara, non molto distante dal monte Fuji. Il ragazzo sembra consapevole delle voci inquietanti su tale zona, soprannominata il ‘luogo dei suicidi’.

Nonostante la consapevolezza dell’eventualità di trovarsi davanti a qualche persona suicidata, Logan è rimasto stupito alla vista del corpo appeso a un albero, che penzolava.

Perché Paul ha postato quelle immagini? Lui ha spiegato che il suo obiettivo non era certo quello di ottenere click ma di sensibilizzare la gente sul suicidio e salvare vite: ‘Ho pensato che avrei potuto generare positività sul web, non certamente un monsone di negatività’.

Proprio ieri, il blogger ha postato un nuovo video su YouTube, più ‘leggero’. Logan appare mentre si sfoga nei parchi giapponesi, visita negozi di gadget e parla del suo marchio di abbigliamento.

Boom di suicidi in Giappone

In Giappone si suicidano, ogni anno, oltre 21mila persone. E’ una delle nazioni con il più alto tasso di suicidi.

Molti affermano che l’elevato tasso di suicidi dipende dall’eccessivo rigore e conformismo della società nipponica, nonché dall’alto numero di ore di lavoro.

Nella foresta vicina al monte Fuji si sono suicidate, negli ultimi anni, tantissime persone. I cadaveri vengono spesso ritrovati dopo molto tempo.