Bologna, incidente in tangenziale: Tiziana Di Carmine era seguita dal Sert

Nessuno può stabilire con certezza cosa ha spinto Tiziana Di Carmine sulla tangenziale di Bologna. La donna potrebbe aver avuto un attimo di smarrimento oppure si trovava lì perché aveva deciso di farla finita. Drammatico il vissuto della donna originaria di Teramo che aveva 47 anni.

Tiziana Di Carmine era seguita dal Sert

I poliziotti della stradale che sono intervenuti per i rilievi hanno chiara la dinamica dell’incidente. L’impatto è avvenuto sulla rampa dell’uscita 10 della tangenziale di Bologna, in zona Roveri. Tiziana Di Carmine era stata dimessa dall’ospedale Maggiore e stava andando alla casa della famiglia delle Missionarie della Carità di Via del Terrapieno che la ospitava.

La 47enne di Teramo aveva un passato difficile ed era seguita dal Sert, una volta scesa dal mezzo del Tper, come riportato da Il Resto del Carlino, invece di dirigersi verso la struttura, è andata a piedi contromano verso l’uscita della tangenziale. Camminava sulla corsia di emergenza quando c’è stato l’impatto con un’auto condotta da un uomo di 69 anni. L’uomo si è fermato per prestare soccorso, due auto che sopraggiungevano, per evitare il mezzo fermo sono finite fuori strada, per fortuna non ci sono stati altri feriti.

Donna senza documenti investita in tangenziale a Bologna

Tiziana Di Carmine non aveva documenti con sé al momento dell’incidente. Quando i sanitari sono arrivati in tangenziale hanno fatto il possibile per salvarla. All’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore il suo cuore ha smesso di battere. Gli agenti della Polstrada hanno raccolto diverse testimonianze prima di identificare la 47enne che era a Bologna da due anni dopo aver lasciato l’Abruzzo.

Indagine per omicidio colposo

L’uomo alla guida dell’auto che ha investito Tiziana Di Carmine è indagato per omicidio colposo, come da prassi. La magistratura ha avviato le indagini per stabilire cosa è successo e accertare se Tiziana Di Carmine era finita in strada a causa di un malore oppure se avesse assunto delle sostanze particolari che le impedivano di essere lucida, oppure se quello è stato un gesto estremo, l’ultimo di una vita vissuta al limite.