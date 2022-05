Caldaie a legna, come orientarsi in fase di scelta

Una delle soluzioni più interessanti e diffuse come alternativa rispetto al classico sistema di riscaldamento è rappresentata dalla caldaia a legna. Si tratta di un prodotto senz’altro più vantaggioso dal punto di vista economico rispetto al metano e che risulta essere notevolmente affascinante pure dal punto di vista estetico.

Come si può facilmente intuire, per orientarsi in fase di scelta di una caldaia a legna, è fondamentale considerare un gran numero di fattori. Si tratta di una tipologia di caldaia che presenta un sistema di funzionamento del tutto differente in confronto ai vari termosifoni che sono presenti di norma all’interno di un’abitazione. Per chi è alla ricerca di una simile caldaia, uno dei vantaggi è quello di poter navigare online, dove ci sono diverse piattaforme, come fokussrl.com, che propongono un gran numero di modelli differenti e dotati delle caratteristiche più disparate.

Le principali tipologie di caldaie a legna

In commercio, come si può facilmente intuire, ci sono spesso così tante soluzioni e modelli che si ha solo l’imbarazzo della scelta. Le caldaie che funzionano a legna si caratterizzano per sfruttare il medesimo processo di combustione che è tipico di una caldaia standard. La diffusione del calore nelle varie stanze dell’immobile è omogenea, così come la caldaia a legna riesce a garantire anche una temperatura costante in relazione al sistema idrico sanitario, permettendo di evitare di continuare a usare lo scaldabagno elettrico.

Sul mercato, come dicevamo, ci sono tanti modelli di caldaie a legna. La distinzione principale è quella che intercorre tra caldaie a fiamma inversa e caldaie a fiamma assiale. In entrambi i casi si tratta di soluzioni che riescono a ridurre notevolmente l’impatto sull’ambiente. Una scelta ecosostenibile, visto che c’è un unico impianto che è dotato di un sistema di alimentazione a legna. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse, è un combustibile che si fa preferire sia dal punto di vista dei costi che del minor impatto sull’ambiente rispetto al metano.

I punti di forza di una caldaia a legna

Nel caso in cui state ragionando se l’acquisto di una caldaia a legna è effettivamente conveniente o meno, ci sono alcuni vantaggi di tali modelli che conviene prendere in considerazione. Ad esempio, una caldaia che funziona a legna non va a bloccare il suo processo di combustione nel momento in cui manca l’energia elettrica.

In quest’ultimo caso, infatti, tale tipo di caldaia prosegue nel garantire il riscaldamento a tutta l’abitazione, in maniera del tutto autonoma rispetto al funzionamento della corrente elettrica. Non solo, dal momento che i modelli di nuova generazione si caratterizzano per essere dotati di un dispositivo che va a controllare l’accensione e che aumenta la sicurezza, che offre la possibilità di eliminare il calore in eccesso, riducendo anche il rischio di dispersioni di energia.

L’alimentazione di una caldaia mediante la legna porta in dote un bel po’ di vantaggi. In primo luogo, si potrà acquistare un combustibile mettendo in conto una spesa senz’altro inferiore rispetto a una caldaia a metano. Non solo, dal momento che, come dicevamo in precedenza, le caldaie a legna rappresentano anche una scelta perfettamente ecosostenibile e in grado di garantire una resa termica senz’altro più elevata.

Nel momento in cui la caldaia a legna viene collocata in una zona centrale, ecco che si potrà scongiurare anche il rischio legato a tutti quegli sbalzi di temperatura tra i vari ambienti della medesima abitazione, ottenendo un netto risparmio sia in termini di spesa per l’acquisto del combustibile, ma anche in riferimento ai costi dell’energia. Certo, l’installazione di un impianto, dotato di apposita canna fumaria, non è certo uno scherzo, ma chi ha la possibilità di fare questo investimento è giusto che lo faccia.