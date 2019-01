Cannabis legale: il M5S si dice favorevole alla produzione in Italia

Arriva la proposta per la cannabis legale in Italia, al fine di favorire la produzione a scopo terapeutico. Il disegno di legge è stato presentato dal M5S, per la precisione dal senatore di M5S Matteo Mantero.

Cannabis legale: la proposta

Lo scopo del ddl stando a quanto dice il senatore è quello di «Consentire, a determinate condizioni, la coltivazione della cannabis, in forma individuale o associata; prevedere la liceità della detenzione di cannabis entro determinate quantità; disciplinare le condotte illecite prevedendo una differenziazione di pena in relazione alla tipologia delle sostanze (droghe pesanti, droghe leggere)».

In tal modo cambierà radicalmente il modo di concepire la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati. Mantero è fermamente convinto di portare avanti la legge perché la sua idea in merito è molto più ampia rispetto ai luoghi comuni noti sino ad oggi.

L’idea del M5S sulla Cannabis Legale

Secondo il senatore pentastellato «la marijuana non fa male come invece l’alcool e il tabacco. Storicamente non è mai stata registrata alcuna morte dovuta all’uso di derivati della canapa. Oltre il 70% degli italiani sarebbe concorde a legalizzare l’utilizzo di questa sostanza».

Il tutto sulla scorta di quanto hanno già fatto tanti altri stati tra cui l’Olanda, la Spagna, il Canada e diversi membri degli Stati Uniti d’America, ivi inclusa dal 1° gennaio 2019, anche la California.

L’esperienza del resto del mondo è la prova che chi usa le sostanze cannabinoidi non aumenta a causa della legalizzazione ma porta stranamente ad un calo. In Italia, al momento, si può produrre e vendere solamente la cosiddetta cannabis «light», cioè con basso contenuto di principio attivo, a scopo ricreativo (su cui il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere negativo). Dunque, la proposta da Mantero modifica l’offerta per questo tipo di stupefacente. Tra i pro e i contro della società, il 5 stelle è invece propositivo per una modernizzazione del settore cannabis.