Cannabusiness trainato dalla marijuana legale: ecco i growshop

La marijuana light, quella che contiene una quantità di Thc inferiore a una certa soglia, sta spopolando in Italia. Molti ragazzi vogliono provare la cannabis light, quella che rasserena e distende. Il boom della marijuana legale fa bene al business, anzi al cannabusiness. Stanno aumentando, infatti, gli store che vendono prodotti a base di cannabis light. Stiamo parlando dei cosiddetti growshop. Attualmente in Italia se ne contano 400. A censirli è stata Magica Italia, vademecum su tutto quello che ruota attorno all’universo della cannabis.

I growshop in Italia

Quando si parla di growshop non bisogna pensare a normali negozi. Matteo Gracis, direttore editoriale di Dolce Vita afferma che i growshop sono ‘dei punti di riferimento per gli amanti della cultura della canapa e dei veri e propri hotspot antiproibizionisti’.

In Italia, a detta di Matteo Gracis, si è ravvisato un vero record di vendite di cannabis light. Il cannabusiness, dunque, è più verde che mai. I negozi, ormai, non si concentrano solo sul fumo ‘stricto sensu’ ma anche sul tessile, sull’alimentare e su quello che serve per coltivare l’erba light.

Cannabusiness: dove trovare i growshop?

Dove si trovano i growshop? Sia a Nord che a Sud. In Lombardia ce ne sono 67; a Roma, invece, 36.

Cosa si può trovare nei growshop? Praticamente di tutto, a seconda della tipologia dello store. Ci sono, ad esempio, gli hempshop (in cui si vendono beni realizzati con la canapa per cibi, libri e abbigliamento) e gli headshop (in cui si vendono articoli per fumatori, come narghilè e cartine). Tra i più gettonati ci sono i seedshop, dov’è possibile trovare semi di cannabis per finalità di collezionismo.

La cannabis light, in Italia, è consentita. Rammentiamo che a Milano è stata anche inaugurata la Cannabis Business School, la prima scuola di alta formazione sul business della cannabis light.