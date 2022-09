Capodanno indimenticabile: tante idee last minute

By

Se già state pensando a come passerete l’ultimo dell’anno, il fascino della capitale romana non può lasciarvi indifferenti.

Roma è una città viva, elegante e gloriosa e una visita presso la città eterna è sempre una ricorrenza felice che potrà riservarvi delle sorprese inaspettate.

Se stai pensando di trascorrere un capodanno a Roma ecco tante idee che possono fare al caso tuo!

Roma a capodanno: un’esperienza magica

L’incantevole città di Roma assume un aspetto diverso e gioioso durante la notte di Capodanno.

Infatti il capoluogo laziale a Capodanno si anima di divertimento, feste e spettacoli quasi senza fine.

Con l’avvicinarsi della mezzanotte, le strade del centro storico si riempiono di persone del posto e turisti che si riuniscono per celebrare il nuovo anno.

Guardare l’immensità del Pantheon o farsi ispirare dalla scalinata storica di Piazza Navona da soli valgono la pena di una prenotazione.

Durante la notte di Capodanno a Roma, uno dei momenti salienti sono i fuochi d’artificio insieme a molti concerti gratuiti e cibo delizioso che potrete gustare negli innumerevoli ristoranti della zona.

Lanciate un’ultima monetina nella Fontana di Trevi ed esprimete un desiderio di un nuovo anno pieno di possibilità oppure lasciatevi incantare dai fuochi d’artificio che si riflettono nelle acque del lungo Tevere.

Da dovunque la si guardi: Roma è una città magica.

Perché trascorrere l’ultimo dell’anno nella città che non muore mai?

Roma fonde perfettamente arte, cultura, storia e modernità, motivo per il quale è il luogo perfetto per festeggiare il capodanno.

Roma a Capodanno non vuol dire solo festeggiare tutta la notte, ma anche immergersi nella cultura romana per un’esperienza di Capodanno davvero genuina e unica.

Inoltre le possibilità di trascorrere una giornata davvero speciale, con famiglia o amici, sono numerosissime.

Roma è una destinazione last minute ideale, facilmente accessibile con i mezzi di trasporto pubblico e offre una vasta gamma di scelte per quanto riguarda le opportunità di festeggiamento dicembrino. Sia che siate in famiglia o con amici, gli eventi tra i quali scegliere sono numerosi e adatti ad ogni palato.

Vediamoli nel dettaglio.

Alcune idee last minute per un capodanno romano coi fiocchi

Se volete passare un ultimo dell’anno all’insegna dell’eleganza ma anche della buona compagnia e del buon cibo, non potete non prendere in considerazione la serata del Salotto delle Alchimie, con cenone di capodanno e brindisi finale.

Una cena di classe per chi ha gusti raffinati e ricerca esperienze di questo genere.

Se invece cercate un’esperienza che coinvolga tutta la famiglia non potete farvi mancare un giro a Cinecittà World, con il parco aperto tutta la notte, attrazioni, giostre e spettacoli che non mancheranno di sorprendere anche i più piccini.

Il Mercure Hotel invece vi promette una cena spettacolo con musica live dalle scenografie e dalle atmosfere spettacolari.

Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta se si sceglie di organizzare un capodanno last minute a Roma.

Roma sta aspettando voi per una notte da imprimere nella mente e nel cuore.

A quale evento parteciperete?