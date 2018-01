Capodanno, sparano in aria e colpiscono 12enne alle gambe

Il 2018 è iniziato e già si contano i feriti per i botti di Capodanno. Le forze dell’ordine hanno riferito che in molte regioni italiane sono rimaste ferite numerose persone. Un ragazzino di 12 anni, ad esempio, è rimasto ferito alle gambe. E’ successo in via Stadera, a Napoli. Il minorenne si trovava sul balcone della sua casa quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. A sparare in aria sarebbero stati alcuni minorenni.

Il 12enne non è in pericolo di vita

Il 12enne ferito è stato subito trasportato dai genitori al Loreto Mare, dove ha ricevuto le prime medicazioni; poi è stato trasferito al Santobono.

Secondo le ultime informazioni, il bimbo di Napoli non è in pericolo di vita.

Tra Napoli e provincia sono rimaste ferite 35 persone per i botti di Capodanno. Il numero, secondo i soccorritori, è in calo rispetto all’anno scorso. A Napoli hanno riportato lesioni agli arti e al corpo 22 persone; 13 feriti invece in provincia.

Petardi pericolosi

Sebbene il numero di feriti per i botti di Capodanno sia in diminuzione, non si può non sottolineare quanto sia pericolosa la consuetudine di sparare petardi potenti. Per farci un’idea di quanto certi botti siano pericolosi, bisogna accennare a qualche caso delle ultime ore.

Oltre al 12enne napoletano ferito alle gambe, mentre guardava i botti di Capodanno dal balcone di casa, altri ragazzi hanno riportato ferite ben più gravi.

Un 27enne di Castel Volturno ha riportato una profonda lesione all’occhio destro, che rischia di perdere; un 23enne invece ha perso due dita della mano destra.

Feriti per i botti di Capodanno anche in città del Nord Italia. Nel quartiere della Falchera di Torino, poco dopo la mezzanotte, è scoppiata una bomba carta che ha provocato danni a 4 auto posteggiate e la rottura dei vetri di 30 case. 4 persone sono state colpite dalle schegge.

A Torino sono rimasti feriti anche alcuni stranieri. Un giovane marocchino, ad esempio, ha riportato una ferita alla mano guaribile in 12 giorni.