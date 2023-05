Cartomanzia: che cos’è, come funziona e in che cosa consiste

Si definisce arte divinatoria quella capacità presunta di acquisire informazioni da simboli, attività, gesti, azioni, icone, immagini o altri contenuti che possono essere estratti, messi in ordine o interpretati in un determinato modo.

Le informazioni in questione, molto spesso, hanno a che fare con il futuro, oltre che con la capacità di interpretare la vita di una persona, soprattutto per quanto riguarda alcune attività, come i tarocchi, la cartomanzia, la lettura delle mani, delle carte o di altri simboli.

La cartomanzia è, dunque, un’arte divinatoria, che si basa sulla presunta capacità di poter leggere il futuro delle persone, oltre che lo stato attuale delle cose attraverso un insieme e di carte che vengono estratte e che dovranno essere interpretate da parte di un cartomante. Questi addetti ai lavori permettono di offrire delle interpretazioni sulla base delle quali elaborare un discorso unitario, sul passato, sul presente e sul futuro, a chi lo richiede.

Ovviamente, in base al metodo utilizzato, sarà possibile anche comprendere la tipologia di intervento, come avviene, ad esempio, con le cartomanti di Cartomantidellaverita.it.

Che cos’è la cartomanzia

Come si diceva precedentemente, la cartomanzia appartiene alle arti divinatorie, cioè a quelle professioni che vengono realizzate sulla base di una presunta capacità di poter leggere il futuro, il presente o lo stato di una persona o cosa sulla base di alcuni simboli. In particolar modo, la cartomanzia è un’arte divinatoria che si basa sull’utilizzo delle carte, oltre che di specifici simboli che corrispondono a figure che potranno essere interpretate in maniera differente.

Naturalmente, la cartomanzia non rappresenta un metodo testato dal punto di vista scientifico, dunque non bisogna affidarsi alla stessa per ottenere un riscontro sicuro, in base alle proprie problematiche o ai dubbi e alle richieste che sono parte della propria quotidianità.

Per funzionare, l’attività di cartomanzia richiede la presenza di cartomanti, ovvero figure esperte nella lettura e nell’interpretazione dei simboli delle carte, i quali hanno un significato che può essere unico o legato ad un mazzo o ad una sequenza di carte che vengono estratte l’una dopo l’altra.

A seguito del consulto, la cartomanzia si prescrive di offrire una serie di comportamenti o di indicazioni generiche che potranno essere eseguite dalla persona, per ottenere un determinato tipo di risultato prescelto.

Come funziona la cartomanzia e in che cosa consiste

Chiariti gli ambiti principali della cartomanzia, soprattutto a proposito di che cos’è nello specifico, è possibile sottolineare, nel dettaglio, anche quale sia il funzionamento specifico di una seduta di cartomanzia.

Queste ultime avvengono, molto spesso, attraverso chiamate telefoniche, che permettono di venire a contatto con una cartomante, a cui bisogna porre il proprio dubbio o interrogativo, soprattutto per quanto riguarda il futuro e relativamente allo stato attuale dei fatti.

Vita matrimoniale, figli, lavoro, salute e tanti altri componenti saranno oggetto di analisi da parte di una cartomante, che si occuperà poi di realizzare l’interpretazione delle carte, attraverso metodi differenti che permetteranno di tracciare anche una linea complessiva.

La cartomanzia può funzionare attraverso metodi differenti: il responso può essere veloce, attraverso una risposta positiva o negativa da interpretare sulla base del simbolo estratto. Diversamente, si possono offrire anche risposte tripartite, che hanno a che fare, cioè, con passato, presente e futuro, oltre che risposte più complesse.

Queste ultime, infatti, si basano sulla sequenza di più carte che vengono estratte da un mazzo e che vengono messe in successione l’una con l’altra, così da creare un’interpretazione più ampia, che permetterà di ricostruire anche l’intera vicenda raccontata da parte di una persona che si affida alla cartomanzia per risolvere i propri problemi.