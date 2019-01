Caserta, grave incidente stradale sulla Casilina: morto operaio di 24 anni

Un incidente stradale si è verificato oggi 14 gennaio 2019 alle prime luci dell’alba in provincia di Caserta, tra Riardo e Teano, sulla Casilina. La vittima è un giovane operaio di 24 anni originario del Marocco.

Scontro frontale sulla Casilina, morto operaio

Incidente stradale nel casertano tra Riardo e Teano, sulla Casilina. Un operaio di 24 anni del Marocco a bordo della sua auto, una Ford Focus station wagon, si è scontrato frontalmente con un camion. Dai primi accertamenti condotti dai Carabinieri di Capua è emerso che la causa dell’incidente sia stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia. La circolazione sul tratto della Casilina interessato dal sinistro è rallentata.

La statale è “famosa” per altri incidenti simili avvenuti nello stesso tratto in località Torricelle, al bivio tra Riardo e Teano, alcuni con conseguenze mortali. La carreggiata in alcuni punti si restringe e i dislivelli diminuiscono la visibilità.

Auto contro camion a Caserta, morto operaio di 24 anni

Il frontale tra una Ford Focus e un camion sulla Casilina è avvenuto questa mattina poco dopo le 7, al km 179,200 nel territorio tra Riardo e Teano. Nonostate l’airbag l’autista è deceduto sul colpo. Quando sono arrivate le ambulanze del 118 per il giovane operaio di 24 anni non c’era più nulla fare. Il ragazzo originario del Marocco viveva in provincia di Isernia, era appena uscito da casa per recarsi a lavoro, nella sua auto è stato trovato un sacchetto per la colazione, che probabilmente avrebbe consumato più tardi.