Caserta: uomo di 45 anni ritrovato impiccato in casa a Curti

Choc a Curti, in provincia di Caserta dove un uomo di 45 anni è stato ritrovato impiccato all’interno della sua abitazione. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire le cause dell’estremo gesto dell’uomo.

Tragedia all’interno dell’appartamento

Tragedia all’interno dell’appartamento di via Piave a Curti, cittadina in provincia di Caserta dove un uomo di 45 anni è stato ritrovato impiccato verso le ore 12.30 del 10 febbraio 2019.

L’uomo, B.G., del quale non sono state rilasciate altre generalità, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione. I familiari della vittima hanno allertato i sanitari del 118 che hanno raggiunto nell’immediato il luogo della tragedia.

I medici davanti al corpo senza vita

I medici si sono ritrovati davanti al corpo senza vita dell’uomo ed hanno cercato in tutti i modi di salvarlo, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, come riportato da CasertaCe. Anche le forze dell’ordine sono state interpellate ed hanno raggiunto l’abitazione del 45enne i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere.

Gli inquirenti hanno aperto un’inchiesta per capire quali siano state la cause che hanno spinto e condotto il 45enne a compiere un gesto così estremo. La zona dell’abitazione è stata circoscritta per evitare l’arrivo di curiosi. Il corpo del 45enne è a disposizione delle autorità giudiziarie.

Choc nella cittadina del casertano tra i familiari e gli amici per il drammatico gesto dell'uomo.