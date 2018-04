Cavallo uccide uomo a Chieuti: Cavalcata dei buoi fatale

‘Cavalcata dei buoi’ letale a Chieuti, in provincia di Foggia, dove un uomo è morto. La vittima, secondo le ultime informazioni, stava assistendo alla tradizionale manifestazione dal ciglio della strada, non transennata, quando è stato letteralmente travolta da un cavallo. Sembra che il sottopancia della sella di un cavaliere si sia rotto. Il cavaliere è stato disarcionato e l’animale ha investito lo sfortunato spettatore, originario di Madonna Grande di Campomarino, in provincia di Campobasso.

Spettatore morto a Termoli

Il cavallo era senza fantino, quindi senza guida, ed ha investito il 78enne molisano, finito per terra e poi travolto anche da un carro di buoi che stava correndo la classica corsa di Chieuti, che in Puglia vede protagonista Chieuti e in Molise le cittadine di Ururi, San Martino in Pensilis e Portocannone. Lo spettatore è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Termoli, dove è deceduto. I carabinieri hanno avviato le indagini. Quest’anno la Cavalcata dei buoi è costata la vita a una persona. Un momento di gioia è diventato dolore.

Cavalli uccidono più di ragni e serpenti

Ancora una volta un cavallo uccide un uomo. Secondo voi, nel mondo, sono più pericolosi animali come meduse, serpenti e ragni oppure i cavalli? Beh, vi sembrerà strano ma i cavalli uccidono più persone dei grossi coccodrilli di Crocodile Dundee. A scoprirlo sono stati alcuni ricercatori dell’Università di Melbourne.

L’esperta Ronelle Welton, della divisione attinente alle indagini sui veleni all’Università di Melbourne ha schedato i dati sui decessi provocati, dal 2000 al 2013, da animali velenosi. Le informazioni raccolte dalla Welton sono molto precise, anche se manca qualche dettaglio sulle emergenze non segnalate. I più pericolosi tra gli animali velenosi sono api, vespe e calabroni.

loading...

La Welton dice che in 13 anni sono morte 27 persone dopo una puntura ‘ma non per il veleno, piuttosto per lo shock anafilattico successivo o per allergie’. Ricoverate oltre 12mila persone successivamente alle punture di tali animali pericolosi. Dopo api, vespe e calabroni i più insidiosi sono i serpenti, anche se, come rimarca l’esperta australiana, ‘con 140 specie differenti questi rettili sono molto comuni e i morsi rimangono rari’.

I ragni, nell’arco di 13 anni, non sarebbero stati la causa di nessun decesso. Restando sul campo degli animali velenosi, non si possono dimenticare le formiche e le zecche, responsabili della morte di 3 persone e di 3.707 ricoveri.

La pericolosità di animali non velenosi come i cavalli

La ricercatrice ha analizzato anche la pericolosità di animali non velenosi scoprendo, a sorpresa, che il cavallo è il più letale: tra il 2000 e il 2013 è stato la causa di 74 morti, più di quelli provocati dagli animali velenosi.

I più pericolosi, dopo i cavalli, sono gli squali (26 morti) e i coccodrilli (19 morti). Piero Genovesi, studioso dell’Ispra e coordinatore del servizio di consulenza faunistica, ha affermato: ‘Non mi sorprendono questi dati perché spesso sono gli animali più piccoli ad essere quelli più letali. Nel mondo per esempio sono le zanzare a portare più morte e veicolare malattie’.

In Italia, ricorda l’esperto Genovesi, “fra i più letali vanno ricordati i calabroni; oppure gli animali domestici, come i cani, o ancora quelli che noi consideriamo ‘incidenti sul lavoro’, ovvero le morti magari negli allevamenti a causa di cavalli o vacche”. Il grattacapo, per lo studioso, è l’assenza di ‘una statistica reale a livello sanitario di quali animali siano più letali. Abbiamo la percezione, un po’ come in Australia, che alcuni animali siano più pericolosi di altri. Ma un calabrone può essere più micidiale di una vipera, così come lo può essere un cane rispetto a un orso delle nostre Alpi, animale che spesso finisce sui giornali per avvistamenti o per paura che invada territori… Sarebbe utile, a livello sanitario, avere delle statistiche di insieme sugli incidenti letali in modo da fare un monitoraggio accurato’.