Certificazione energetica, ecco perché è così importante

Il Decreto Legislativo 63 del 2013 ha cambiato la denominazione: non si parla più di certificazione energetica, ma di attestato di prestazione energetica. L’APE, infatti, è quel documento che va a descrivere le peculiarità dal punto di vista energetico di una determinata struttura, piuttosto che di una casa familiare, una villa oppure un appartamento.

L’APE rappresenta una sorta di strumento di controllo che rappresenta le prestazioni energetiche di un edificio su una scala che va da A4, la classe migliore, a G, la classe peggiore. La redazione di questo documento viene considerata come obbligatoria sia nel momento in cui si tratta di vendere piuttosto che di affittare un determinato immobile, come si può notare su certificazioneenergeticafacile.it.

Nella stragrande maggioranza delle situazioni, un’APE risulta essere valida per circa una decina di anni. Per fare in modo che resti valido, è fondamentale attuare quanto previsto dalle norme di legge, ovvero effettuare i controlli da portare a termine sulla caldaia. In questi casi, c’è un’altra attività che deve essere svolta in maniera obbligatoria, ovvero il fatto di effettuare sempre un sopralluogo all’interno dell’immobile. Prestate sempre attenzione ad evitare di fare confusione tra l’APE e l’AQE, ovvero l’attestato di qualificazione energetica.

L’obbligatorietà della certificazione

A partire dal primo luglio del 2009, ecco che l’APE deve essere redatto per forza di cose in determinate situazioni previste dalla legge. Ad esempio, è obbligatorio con la compravendita di immobili, mentre dal 2010 in avanti è stato reso obbligatorio anche in caso di locazione di immobili. Dal 2012, invece, gli annunci immobiliari devono comprendere gli indici che si riferiscono alle prestazioni energetiche, ovvero riportare quel valore che viene espresso in kWh/mq all’anno.

Non solo, dal momento che l’APE è uno di quei documenti che possono tornare utili per mettere le mani sul certificato di agibilità di un determinato immobile. Con l’entrata in vigore della Legge 90/2013, ecco che è stato specificato un elenco di casistiche in cui è necessario provvedere alla redazione di tale documentazione in via obbligatoria.

Chi è il certificatore energetico

Nella normativa di riferimento, si sente spesso e volentieri parlare di soggetto accreditato in grado di redigere l’APE. Ebbene, stiamo facendo riferimento a una figura che viene chiamata certificatore energetico e che presenta delle competenze ben precise nell’ambito dell’efficienza energetica in relazione agli immobili.

Il compito di disciplinare tutto ciò che riguarda la formazione e le competenze che devono avere queste figure è delle Regioni, che devono provvedervi con l’emanazione di specifiche normative locali. Qualcosa come il 50% delle Regioni in Italia, però, non ha ancora oggi provveduto alla redazione di normative di riferimento e, di conseguenza, in tali territori, ecco che si applica la legge nazionale, rappresentata dal D.Lgs. 192 del 2005.

Nella maggior parte dei casi, quando si parla della figura del certificatore energetico, si fa riferimento a un tecnico che ha apposita abilitazione per potersi occupare della progettazione di strutture, immobili e impianti. Il certificatore energetico, di conseguenza, ha portato alla nascita di una nuova vera e propria professione, ma non bisogna dimenticare anche le sue importanti responsabilità, che riguardano sia l’ambito penale che civile.

È importante, infine, mettere in evidenza come l’APE venga realizzato sfruttando degli appositi programmi, tramite il quale viene eseguita un’analisi dell’immobile dal punto di vista energetico. Per la redazione dell’APE, serve considerare diversi aspetti. Prima di tutto, le caratteristiche dal punto di vista geometrico ed espositivo dell’immobile. Occhio anche alle peculiarità tecniche di infissi e murature, senza dimenticare anche il tipo di impianti che sono stati installati, ad esempio per il riscaldamento e la produzione di acqua calda per i sanitari. Da considerare anche l’eventuale presenza di impianti dedicati alla ventilazione meccanica e a tecnologie per la produzione di energia pulita.