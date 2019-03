Champions League story: Ronaldo batte Messi

L’algoritmo emette la sentenza: c’è anche un po’ d’Italia

Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, questo è il dilemma. Da oltre dieci anni ci si interroga su quale dei due sia il più forte, il più vincente, quello più determinante per i successi delle rispettive squadre. Se quest’ultimo aspetto è soggettivo ed è ciò che più è al centro dei dibattiti fra le due fazioni, vi sono aspetti prettamente matematici che non ammettono opinione: dal palmarès, collettivo e individuale, fino all’elaborazione di un particolare algoritmo sulla Champions League studiato da bwin che prende in considerazione numerosi aspetti utili a determinare quale sia il giocatore migliore nella storia della massima competizione per club.

Big Champions League Index

Il podio vede ben due giocatori su tre provenienti dal Real Madrid: in testa Cristiano Ronaldo supera la Messi, se prendiamo in considerazione questo studio che analizza presenze, gol, assist, vittorie e presenze oltre al numero di bonus portati nella fase ad eliminazione diretta. Un algoritmo che nasca proprio nulla al caso, raddoppiando il valore dei gol segnati dagli ottavi in poi rispetto a quelli messi a segno nella fase a gironi, ma non solo

La top 11 della Champions

Sono stati anche considerati i contributi dei giocatori per singolo reparto, arrivando a stilare quasi una vera Top 11 della Champions League, in cui proprio in porta troviamo un giocatore italiano: Sebastiano Rossi. Il portiere ex Milan ha infatti un piccolo record, quelli di aver giocato tutte e tre le finali della nuova Champions League, in vigore da 27 anni. Era il grande Milan di Baresi, Costacurta, Tassotti e Maldini: a lunghi tratti inviolabile e con minuti di imbattibilità fuori dal comune. Un altro rossonero, decisamente più recente, milita nella particolare graduatoria e risponde al nome di Kakà.

Nel podio all time in seconda piazza troviamo ovviamente Messi, a debita distanza dal rivale portoghese e che negli ultimi tre anni paga dazio a causa di un Barça decisamente meno competitivo, soprattutto a causa degli addii di Iniesta e Neymar. Chiude il podio un altro blancos, la leggenda di Raul che ad inizio nuovo millennio vinse ben due Champions League, partecipando anche se non da protagonista anche a quella del ’98 contro la Juventus.

La top 11 attuale

Per quanto concerne invece gli attuali miglior giocatori della coppa dalle grandi orecchie troviamo come lecito attendersi tantissimo Real, visto che le ultime tre finali di Champions sono state vinte dalle merengues. Quest’anno ci sarà una nuova vincitrice, vista la prematura eliminazione per mano dell’Ajax, ma al momento troviamo ad esempio Toni Kroos appena prima di Ronaldo in classifica. Sul gradino più basso del podio c’è Lewandowski: un nome che non deve sorprendere, nonostante non abbia mai vinto questa competizione, fermandosi al massimo in finale come nel 2013 quando ancora giocava nel Borussia Dortmund, perdendo proprio contro il Bayern, sua attuale squadra.

Il polacco ha mantenuto negli anni una media realizzativa spaventosa, confermandosi anche in questa stagione che lo vede leader della classifica cannonieri in Champions. Ancora presto perché i “vecchi” lascino spazio alle nuove generazioni dei vari Mbappe, Sterling, Alli e Sané.