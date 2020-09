Che spettacolo al Golden Gala di Roma: vola Duplantis e brillano gli italiani

By

L’unico rammarico, verrebbe da dire, è lo Stadio Olimpico deserto: il pubblico avrebbe goduto di una serata memorabile visto che l’edizione 2020 del Golden Gala a Roma è stata una delle più belle di sempre.

La serata è stata senza dubbio illuminata dal fantastico 20enne Armand Duplantis: lo svedese, re del salto con l’asta, ha infilato la sua 15esima vittoria consecutiva (l’ultima sconfitta risale ai mondiali di Doha, nell’ottobre scorso, quando fu lo statunitense Kendricks a trionfare) e, soprattutto, batte il primato all’aperto che resisteva da 26 anni.

Bubka definitivamente cancellato

Va detto che ormai da qualche anno la IAAF ha “uniformato” le prestazioni indoor e all’aperto. In pratica, l’unico record del mondo è quello che lo stesso Duplantis ha stabilito a febbraio, col 6.18 di Glasgow (che seguì di 7 giorni il 6.17 di Torun, in Polonia), ma il 6.15 ottenuto al secondo tentativo, ieri sera all’Olimpico, resta la miglior prestazione di sempre all’aperto. Cancellato così definitivamente la leggenda ucraina, lo zar Sergei Bubka, che sempre in Italia (al Sestriere) il 31 luglio 1994 si arrampicò fino ai 6.14. Fu l’ultimo dei suoi 35 record.

Duplantis ha 20 anni e la netta impressione è che possa arrivare a misure impensabili fino a qualche anno fa. E’ il dominatore del salto con l’asta e il prossimo record del mondo potrebbe essere questione di pochi giorni (la Diamond League fa tappa a Doha).

Scotti vince i 400

Nelle dichiarazioni della vigilia, riportate anche da Romadailynews.it, il Presidente del CONI, Malagò, aveva sottolineato con grande orgoglio la grande qualità media di tutta la squadra azzurra. Il “rinascimento” dell’atletica italiana è stato confermato anche dai risultati di ieri sera.

Un esempio? 11 anni dopo è arrivata una vittoria in una gara di Diamond League. Dopo Antonietta Di Martino nel 2009, a riuscire nell’impresa è stato Edoardo Scotti, sui 400. Il classe 2000 ha approfittato alla grande dell’assenza di Van Niekerk ed ha suggellato una serata indimenticabile col suo primato personale, 45″21, miglior prestazione di sempre di un under 23 italiano. Oltre a portare a casa la gara, Scotti ha fatto segnare anche il quarto tempo italiano di sempre ed ora ha come obiettivo quello di scendere sotto i 45 secondi: nella storia della nostra atletica ci è riuscito soltanto Davide Re.

Crippa si prende anche il record dei 3000

Continua poi il magic moment di Yeman Crippa: il trentino si prende il primato italiano anche dei 3000, dopo aver stabilito quelli dei 10.000 e dei 5000. Per rendere l’idea dell’impresa del 24enne, l’ultima volta che un atleta non vantava i tre primati nazionali nel nostro paese fu nel 1977 (Franco Fava il protagonista).

Crippa, dopo aver battuto i record di Antibo, ora ha scalzato Genny Di Napoli facendo segnare uno strepitoso 7’38″27 di fatto un minuto e mezzo più veloce del precedente record che resisteva dal maggio del 96. La gara è stata vinta dall’ugandese Kiplimo (miglior prestazione assoluta degli ultimi 13 anni), davanti al giovane novegese Ingebrigtsen che con 7’27″05 fa segnare il secondo miglior tempo europeo di sempre.

La sfida Tortu-Jacobs

Detto della bella prova della Bogliolo (seconda dei 100 ostacoli), l’attenzione degli appassionati era ovviamente rivolta anche al derby Tortu-Jacobs sui 100 metri. L’ha spuntata il sardo, che ha fatto segnare un buon 10″09 sul cronometro, precedendo di due centesimi l’amico-rivale. I due hanno chiuso al terzo e quarto posto, preceduti dal sudafricano Simbine (9″96) e dall’ivoriano Cissé, e una volta di più hanno dimostrato di avere ancora qualche centesimo da limare. Tortu, ad esempio, non è stato protagonista di una buona partenza mentre, al contrario, Jacobs ha accusato un vistoso calo di energie proprio negli ultimi 15 metri.

Da segnalare anche il secondo posto di Gimbo Tamberi con 2.27 nel salto in alto, dietro a Protsenko (2.30): non sono misure straordinarie ma l’italiano comincia a ritrovare una buona condizione fisica.