Clarissa Marchesse e Federico Gregucci attaccati su Instagram: “Le vostre magliette da 1 euro”

La nuova edizione d Uomini e Donne si è conclusa con il matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, un evento mondano attesissimo dai fan di Uomini e Donne ma che non è stato esente da attacchi su Instagram. Ecco cosa sta succedendo.

Uomini e Donne pausa estiva

Il 3 giugno 2019 è il primo giorno dell’assenza di Uomini e Donne nella programmazione televisiva. Il programma si è concluso con le scelte dei tronisti: Angela Nasto ha scelto Alessio Campoli; Andrea Zelletta ha lasciato lo show insieme Natalia Paragoni; infine Giulia Cavaglià che ha scelto Manuel Gualiano.

La fine di Uomini e Donne è stato anche animato dal matrimonio di Clarissa Marchese, ex tronista, e del suo ex corteggiatore attuale marito Federico Gregucci. I due si sono conosci nel 2016 e nel 2019 hanno pronunciato l’attesissimo “si” in diretta social, con tanto di intervista, sito web per la diretta, red carpet e sponsor a seguito. Questa cosa ha fatto infuriare parecchio i follower dell’ex Miss Italia siciliana che ha deciso di sfogarsi su Internet.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci attaccati su Instagram

Come abbiamo appena annunciato, il matrimonio tanto atteso tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci è stato celebrato il 31 maggio 2019 alla presenza di amici, famiglia e attacchi su Instagram. A rispondere alle critiche è stata la stessa ex tronista affermando: “Allora ragazzine, in questo momento l’ultima cosa che voglio fare è stare qui a scrivere, ma voglio in primis ringraziare tutti coloro che spendono belle parole su di me, su di noi e ci augurano tanto bene. Poi un secondino lo voglio dedicare anche a chi si permette di dire cattiverie anche rispetto a una cosa così bella come il matrimonio“.

Clarissa Marchese continua dicendo: “Credetemi, io non vi do assolutamente importanza, perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi di 1.50€, che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav“. Questa conclude dicendo: “L’unica cosa che mi sento di dire alla persona che sta vivendo il suo giorno più bello è ‘sii felice, siate felici, siate bellissimi perché vi amate e si vede’. Giusto un consiglio di educazione per voi perché l’essere gentili, sempre, ripaga“.

“Ho dovuto affrontare mille problemi”

In un secondo momento, Clarissa Marchese decide di fare un mea culpa e scusarsi così con i follower spiegando: “Per questo matrimonio ho dovuto affrontare mille problemi che voi non sapete e che non vedrete mai, a partire dalla chiesa disdetta il giorno prima, finendo con uno stravolgimento di tutti piani (organizzati con cura per un anno). Leggere certe cose fa male“. L’ex tronista di Uomini e Donne conclude il suo sfogo affermando: “Mi scuso ancora con chi si è sentito offeso, spero capiate che si è trattato di uno sfogo durato poco e mirato soltanto alle persone cattive e al loro veleno. Dopo le mie storie sto leggendo tanti messaggi belli invece e per questo vi ringrazio, ma non si dovrebbe mai arrivare a tanto, a sbagliare e poi chiedere scusa per vedere un po’ di umanità!“.