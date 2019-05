Claudia Koll a Palermo, l’ex attrice prega con Biagio Conte per i migranti

La vita di Claudia Koll è stata stravolta dal suo avvicinamento alla fede cattolica e non solo. Dopo il momento di conversione e avvicinamento l’ex attrice ha deciso di fondare l’associazione onlus “Le opere del padre” con il quale si è recata a Palermo il 13 maggio del 2019, in visita al missionario Biagio Conte.

Claudia Koll in visita a Palermo

Claudia Koll in questo periodo sta effettuando delle visite per il suo cammino di fede, insieme all’associazione onlus “Le opere del padre” di cui è fondatrice. Il suo viaggio l’ha portata a Palermo trattare il delicatissimo tema dell’immigrazione, a seguito dei vari decreti di espulsione che sono stati emessi per diverse persone presenti nel territorio italiano.

L’ex attrice, infatti, nella città siciliana ha incontrato il missionario Biagio Conte. Il mondo della cronaca si è occupato di Biagio Conte per via dello sciopero della fame che ha intrapreso circa due settimane fa a seguito del decreto di espulsione che ha raggiunto Paul. L’uomo ghanese di 51 anni si trova a Palermo da 2010 e vive nella missione “Speranza e carità”.

Bigio Conte sciopero della fame

Come spiegato dal Giornale di Sicilia nell’articolo pubblicato il 13 maggio 2019, il missionario Biagio Conte da quattordici giorni vive sdraiato su un giaciglio di cotone, proprio sotto la statua di beato Pino Puglisi, luogo rinomato nella città per essere il punto esatto dove venne ucciso il parroco a Palermo. Insieme a lui anche Paul, che dovrebbe essere espulso dalla nostra nazione a breve.

Il missionario Biagio Conte ha intrapreso lo sciopero della fame e durante la visita di Claudia Koll a Palermo ha colto l’occasione per accendere i riflettori sulle nuove politiche riguardanti i migranti. L’incontro tra i due è stato definito emozionante e ha catturato l’attenzione e il cuore dei presenti. Al momento è ancora incerto il destino di Paul, circa la sua espulsione, ma lo sciopero con Biagio Conte continua ad oltranza.

Claudia Koll: “Condivido con Biagio la sua fede”

L’incontro che Claudia Koll ha avuto con il missionario Biagio Conte è diventata così di riflessioni su temi dell’immigrazione e non solo. Dopo il momento di preghiera Claudia Koll ha commentato il tutto, come riporta l’Ansa, dichiarando: “Ho sentito nel cuore di andare a visitare fratel Biagio. Ho incontrato la storia di Biagio che mi ha raccontato e tante persone che mi hanno accolto gentilmente e all’inizio non sapevano chi fossi, anche i fratelli africani sono stati molto gentili”. Il messaggio di Claudia Koll conclude con: “Condivido con Biagio la sua fede, il suo amore per i poveri, la scelta forte che ha fatto: capisco che è anche una chiamata difficile. Ho regalato il mio rosario a Biagio perché nelle sue preghiere mi possa ricordare al Signore, e desidero anche pregare per lui!”.