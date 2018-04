Cocaina sui genitali, amante muore intossicata

Il chirurgo plastico Andreas Niederbichler, 42 anni, è ritenuto responsabile della morte della sua amante, avvenuta lo scorso febbraio. L’uomo, prima di un rapporto orale, si sarebbe cosparso i genitali di cocaina. La donna si è sentita male ed è morta intossicata. Non sapeva che sui genitali dell’uomo c’era cocaina. Una storia incredibile quella riportata dall’autorevole tabloid Daily Mail, secondo cui la donna si era recata di sua spontanea volontà nella casa del medico, a Halberstadt, non molto distante da Hannover, per consumare un rapporto ‘intimo’.

La partner non sapeva nulla

Dopo la morte della donna, il chirurgo Niederbichler è stato accusato di averle somministrato cocaina a sua insaputa. Tegola per il nuovo capo medico dell’ospedale Ameos di Halberstad, accusato di lesioni fisiche che causano la morte. Secondo l’accusa, il chirurgo plastico avrebbe fatto la stessa cosa, in passato, con altre 3 amanti conosciute online. Nessuna di esse, fortunatamente, ha subito effetti negativi. Il procuratore capo Hal Roggenbuck ha detto: ‘Le donne ascoltate finora hanno rivelato di aver accusato malesseri dopo i rapporti con il chirurgo. Tutti hanno mostrato reazioni simili a quelle dei narcotici’.

Niederbichler è un chirurgo stimato dai colleghi e superiori per la sua bravura. Quello che i suoi superiori non sapevano era però che usava un sito di incontri online per incontrare donne e consumare rapporti ‘intimi’. Lo scorso febbraio aveva incontrato una 38enne, a cui aveva proposto un rapporto oral. Lei aveva acconsentito ma tale consenso le era costato la vita. Prima del rapporto, il chirurgo aveva applicato cocaina sui suoi genitali, senza dire nulla alla sua partner. L’amante, insomma, era all’oscuro di tutto.

La 38enne, durante il rapporto ‘piccante’ si era sentita male e immediatamente era stata trasportata in ospedale con l’ambulanza. I medici, purtroppo, non erano riusciti a salvarla.

Il famoso chirurgo tedesco non immaginava che il suo atteggiamento avrebbe ucciso la sua amante. Strano, molto strano. Essendo un medico, il signor Niederbichler dovrebbe sapere che l’assunzione di un abnorme quantitativo di cocaina può costare la vita.

L’intossicazione da cocaina

L’overdose da cocaina arriva all’improvviso. I tipici sintomi sono tachicardia, tremori, pupille dilatate, allucinazioni e stato confusionale. Sia l’innalzamento della temperatura corporea che le convulsioni causano stati d’incoscienza, battito cardiaco irregolare, problemi respiratori e, addirittura, la morte.

La cocaina è sicuramente uno degli stimolanti più potenti che va ad intaccare subito il cervello. Molti definiscono la coca come la droga degli anni ’80 e ’90 ma in realtà la sostanza ha origini antiche. Si masticavano foglie di coca già migliaia di anni fa per non sentirsi stanchi ed essere più energici. La sostanza pura invece si usa da oltre un secolo.

La cocaina si può iniettare, inalare o fumare. Attualmente solo alcune popolazioni sudamericane l’assumono masticando le foglie. Se viene inalata, di solito con tubicini o banconote arrotolate, la cocaina arriva nel sangue mediante le muscose nasali. E’ mediante l’iniezione però che la cocaina produce effetti importanti e rapidi. Anche il fumo, comunque, permette il passaggio della sostanza nel sangue con la stessa rapidità dell’iniezione. C’è chi usa mescolare la cocaina con l’eroina. Assumere continuamente cocaina causa assuefazione e gravi danni alla salute.