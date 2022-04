Come aprire un campeggio: le linee guida

Se siete da sempre amanti della natura e nel corso della vostra vita avete scoperto la bellezza delle vacanze in campeggio, è logico che prima o poi vi venga voglia di aprirne uno tutto vostro.

Creare un piccolo villaggio personalizzato proprio nel posto dei vostri sogni è decisamente una delle cose migliori che possiate fare, soprattutto se mirate a respirare aria pulita in un’atmosfera di libertà unica ogni giorno.

Tuttavia, come già di sicuro immaginerete, aprire un’attività turistica come un campeggio non è un gioco da ragazzi, infatti bisogna considerare diversi fattori prima di tuffarsi di testa in questa avventura.

Servizi interni

I servizi interni da offrire nel vostro campeggio sono sicuramente un elemento che può fare la differenza quando i clienti si troveranno a scegliere il posto più adatto per le loro preziose vacanze.

Alcuni esempi di servizi presenti all’interno del campeggio che non possono proprio mancare sono un market per reperire i beni di prima necessità, molto utile soprattutto per le famiglie, e un chiostro per fornire dei pranzi veloci a chi è meno organizzato.

Inoltre, non dimenticate che molti clienti vorranno portare in vacanza anche i propri amici a quattro zampe. Per accogliere nel migliore dei modi gli ospiti animali, create un’area cani apposita e mettete a disposizione il materiale essenziale per un soggiorno ideale, come alcune marche di croccantini, delle ciotole e i sacchettini per raccogliere i bisogni, in modo da salvare i padroni smemorati.

Oltre ai servizi fisici interni, è buona abitudine offrire anche altri tipi di servizi, come escursioni guidate da personale esperto per esplorare i dintorni, attività di animazione per intrattenere i più piccoli e assicurare ai genitori qualche ora di libertà e servizi di noleggio di biciclette per girare nelle zone limitrofe in un modo alternativo.

Per le proposte di attività da parte del vostro campeggio, potete assumere direttamente del personale qualificato oppure affidarvi ad enti già esistenti che offrano una convenzione ai vostri clienti, garantendo loro un prezzo di favore.

Servizi igienici

Tra i tanti fattori da prendere in considerazione nel momento in cui vi trovate a dover scegliere i vari elementi che andranno a comporre il vostro campeggio in cui ospitare infiniti vacanzieri, sicuramente i servizi igienici offerti occupano un posto sul podio.

Quando scegliete i servizi igienici, sono molte le variabili a cui prestare attenzione: quanti blocchi sono presenti in relazione alla grandezza del campeggio, quante sono le docce calde e anche quanto costano. In caso stiate aprendo un campeggio in montagna, assicuratevi di optare per una tipologia di docce dotate di porte chiuse e che non siano aperte né sopra né sotto, perché le temperature possono essere fresche soprattutto la mattina e la sera.

Un’opzione decisamente valida per i vostri servizi igienici sono quelli prefabbricati, prodotti da un brand di alta qualità ovviamente. Per farvi un’idea di cosa si parla vi consigliamo di dare l’occhiata a tutte le proposte su cmduepuntozero.it.

Collegamenti

Altro fattore da non sottovalutare quando si apre un campeggio sono i collegamenti presenti dal campeggio ai centri abitati e alle mete turistiche più vicine e viceversa. Molti turisti infatti, arrivano in camper e si muovono poi con i mezzi pubblici per visitare i dintorni, oppure preferiscono comunque lasciare la macchina inutilizzata e prendersi una vacanza anche dalla guida.

Scegliere un luogo isolato per il proprio campeggio può avere sì dei vantaggi, ma sarà una meta ideale solamente per coloro che cercano una vacanza in solitudine e non vogliono girare troppo, cioè una nicchia molto ridotta di persone.

Se volete esagerare, potete anche organizzare un servizio navetta privato che colleghi la stazione ferroviaria o l’aeroporto più vicino al vostro campeggio, per permettere proprio a tutti di raggiungervi.